Opvallend: Campenaerts verklapt relatie tussen wereldkampioene Vallieres en Uijtdebroeks

Opvallend: Campenaerts verklapt relatie tussen wereldkampioene Vallieres en Uijtdebroeks
Foto: © photonews

Er waren weinig redenen tot feesten bij de Belgen na de WK-wegrit bij de vrouwen. Al was dat bij Cian Uijtdebroeks wel het geval.

Bij het grote publiek was de Canadese Magdeleine Vallieres tot zaterdag een nobele onbekende. Vallieres pakte verrassend de regenboogtrui bij de vrouwen en volgde zo Lotte Kopecky op als wereldkampioene. 

Voor de Belgische mannen was het echter geen verrassing dat Magdeleine Vallieres zo sterk voor de dag kwam. "Zij is de vriendin van Cian. Op training reed ze hier eens mee met ons", zei Victor Campenaerts voor de start bij Sporza. 

Lees ook... Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

Uijtdebroeks en Vallieres zijn een koppel

"Ze deed toen enkele intervallen en dat zag er indrukwekkend uit." En Campenaerts verklapte zo ook meteen dat Vallieres en Uijtdebroeks een relatie hebben, dat was tot nu toe nog een geheim. 

Vallieres dook zondagochtend ook op in de Belgische box voor de start van de wegrit bij de mannen. Uijtdebroeks bevestigde bij VTM Nieuws ook dat de Canadese wereldkampioene zijn vriendin is. 

Uijtdebroeks en Vallieres leerden elkaar kennen in het Spaanse Girona. Vallieres heeft daar een Europese uitvalsbasis, Uijtdebroeks gaat daar vaak trainen ook al woont hij eigenlijk in Andorra. 

