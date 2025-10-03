📷 "Niet doorsnee": Remco Evenepoel trekt er op z'n eentje op uit voor EK-wegrit

Ook na zijn triomf in het EK tijdrijden blijft Remco Evenepoel met volle focus toeleven naar de wegrit. Hij ging dan ook alleen het parcours verkennen.

De Belgische selectie voor de EK-wegrit van zondag strijkt pas vrijdag neer in Frankrijk, Louis Vervaeke kwam wel donderdagavond al toe, en dus is Remco Evenepoel voorlopig de enige Belg ter plaatse.

Er zat dus niets anders op dan het parcours van de EK-wegrit alleen te gaan verkennen. Hij kreeg wel het gezelschap van bondscoach Serge Pauwels in de volgwagen. Evenepoel werkte zo een ritje van 135 kilometer af.



De "herstelrit" van Evenepoel kwam voor een groot deel overeen met het EK-parcours. Evenepoel verkende de aanloop van de wegrit vanuit startplaats Privas en reed twee scherprechters van het parcours al eens op.

De beklimmingen naar Saint-Romain-de-Lerps en van Val d'Enfer zijn stevige kuitenbuiters waardoor Evenepoel na zijn verkenning al 1.660 hoogtemeters op de teller had staan.

"Niet de doorsnee herstelrit", grapte Evenepoel achteraf op Strava. De komende twee dagen zal hij het wat rustiger aan doen om dan klaar te zijn voor de EK-wegrit van zondag.