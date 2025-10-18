"Al twee jaar zeggen ze 'fuck you'": Wellens over Van der Poel en Van Aert

Met twee crossen in Essen en Ruddervoorde gaat het nieuwe veldritseizoen dit weekend echt van start. Zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel, en dat zal nog een tijdje duren.

Met de cross in Ruddervoorde staat de eerste manche van de Superprestige op het programma. De Wereldbeker, het belangrijkste klassement, begint pas op 23 november. Al zal dat wellicht ook zonder Van Aert en Van der Poel zijn.

Zij zullen waarschijnlijk pas eind december opnieuw het veld induiken, als er al een aantal manches zijn gereden. Van Aert en Van der Poel zullen dus opnieuw niet in aanmerking komen voor de eindzege in de Wereldbeker.

Van der Poel en Van Aert doen hun zin

Toch probeert de UCI dat wel te doen. "Wat mij stoort, is dat de UCI de Wereldbeker-kalender afstemt op hun programma en alle manches zoveel mogelijk in december en januari propt", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad.

Hij vindt dat het op die manier onmogelijk is voor andere crossers om alle drie de klassementen volledig te rijden. Hij vindt de Wereldbeker het regelmatigheidscriterium van het volledige seizoen en dat moet starten in oktober.

"De pure crosser Michael Vanthourenhout heeft vorig seizoen het Wereldbeker-klassement gewonnen. Al twee jaar zeggen Van Aert en Van der Poel in feite ‘fuck you’ tegen de UCI, maar die blijft volharden in de boosheid."