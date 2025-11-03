🎥 Van Aert en co nemen Lampaert bij de neus: "Eerst communie van Georges"

Wout van Aert zakte dit afgelopen weekend af naar West-Vlaanderen voor het afscheidscriterium van Tim Declercq. Yves Lampaert zal hij dit weekend wel moeten teleurstellen.

Heel wat renners zakten op 1 november af naar het West-Vlaamse Hooglede voor het afscheidscriterium van Tim Declercq. Ook Wout van Aert wilde er absoluut bij zijn om Declercq uit te zwaaien.

Yves Lampaert zag met al die renners bij elkaar zijn kans schoon om wat volk te ronselen voor zijn signeertocht door West- en Oost-Vlaanderen zijn nieuwe boek 'Forza Lampaert'. Maar toevallig was er niemand vrij.

Van Aert en co moeten Lampaert teleurstellen

Ook Wout van Aert moest Lampaert teleurstellen. "8 november? Nee. Dat gaat niet lukken, maat. 't Is de eerste communie van onze Georges dan", speelde Van Aert het toneeltje mooi mee.

Lampaert had ook geen geluk bij ex-voetballer Jelle Van Damme, hij moest naar de kapper. Tiesj Benoot moest zijn hond begraven en Tim Merlier moet naar de eerste communie van Georges. "Ben je niet gevraagd?", zegt hij tegen Lampaert.

Schrijver Wouter Deboot en Yves Lampaert zullen het zaterdag dus alleen moeten doen. Ze stoppen in Roeselare, Ingelmunster, Deinze en Gent om het boek 'Forza Lampaert' te signeren.