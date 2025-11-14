Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde
Foto: © photonews

De profcarrière van Jordi Warlop eindigt al op zijn 29ste. Al had dat ook drie jaar geleden al kunnen gebeuren, maar toen wist hij zijn carrière toch nog met enkele jaren te verlengen.

Tussen 2018 en 2021 reed Jordi Warlop bij Sport Vlaanderen-Baloise, in 2022 maakte hij de overstap naar B&B Hotels-KTM. Die Franse ploeg verdween eind 2022 echter en Warlop viel op zijn 26ste zonder ploeg. 

Eind december 2022 kroonde Warlop zich verrassend tot Belgisch kampioen beachracen en trok hij zijn stoute schoenen aan. Warlop contacteerde Patrick Lefevere, toen nog de sterke man bij Soudal Quick-Step. 

Warlop verlengde zijn carrière met drie jaar bij Soudal Quick-Step

Het budget van Lefevere was op, waardoor Warlop bij de WorldTourploeg zelfs geen minimumcontract meer kon krijgen. "Waarna ik zelf voorstelde om ploegkapitein te worden bij het Devo Team", zegt Warlop bij Het Nieuwsblad. 

Warlop werd in 2023 elite zonder contract bij het opleidingsteam. "Ondanks de VDAB-steun was het op vlak van centen een moeilijk jaar, maar dankzij die constructie redde ik in tegenstelling tot mijn ploegmaats Eliot Lietaer en Jens Debusschere wel mijn carrière."

In 2024 en 2025 maakte Warlop wel deel uit van de WorldTourploeg, maar hij kreeg geen nieuw contract meer. Op een lager niveau blijft Warlop nog renner, maar hij zal ook een opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen

