"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na eerste dag bij Soudal Quick-Step

Tom Boonen heeft Soudal Quick-Step geen geluk kunnen brengen in de E3 Saxo Classic. Hij was ook niet mals voor de achtervolgers die het laatste gaatje met Van der Poel niet dichtreden.

Geen topresultaat van Soudal Quick-Step in de E3

Op een 16de plaats was Jasper Stuyven de eerste renner van Soudal Quick-Step die over de streep bolde in Harelbeke. Hij zat wel in de grote groep die voor de zesde plaats kon sprinten op 24 seconden van Van der Poel. 

"Soudal-Quick Step mist de ontsnapping op de Karnemelkbeekstraat", analyseerde Tom Boonen de koers van The Wolfpack bij Sporza. "Daar had altijd iemand moeten zitten. Dat was niet het geval."

Boonen streng voor achtervolgers in E3 Saxo Classic

Stuyven probeerde nog wel met een uitval, maar werd weer ingerekend door het peloton. Wie niet mee was, mocht deze zege volgens Boonen vergeten. Al kwam een groepje achtervolgers nog heel dicht bij Van der Poel. 

Maar Vermeersch, Abrahamsen, Hagenes en Dewulf weigerden om het laatste gaatje nog helemaal dicht te rijden. "Die achtervolgers waren achterlijk op het einde", zei Boonen klaar en duidelijk. Daar heb ik me in opgejaagd."


Dat ze de kloof met Van der Poel bijna helemaal dicht reden, maar dan voor die laatste tien meter begonnen te twijfelen, begrijpt Boonen dan ook niet. Van der Poel zag Boonen dan weer zijn straf nummertje tot het einde afwerken. 

