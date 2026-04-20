Del Grosso zet iedereen met de voeten op de grond: "Ik ben geen Van der Poel"

Alpecin-Premier Tech heeft de ontbolstering van een paar (relatief) jonge renners gezien. Del Grosso ontbrak echter in de kopgroep van de Amstel Gold Race.

De vijfde plek van de 24-jarige Emiel Verstrynge is zeker een opsteker en ook de amper 20-jarige Senna Remijn maakte indruk. Vooraf had de ploeg zijn pijlen vooral gericht op Tibor Del Grosso, maar die was niet mee met de beteren. "Ik zat niet super mee vooraan en ik had ook gewoon geen hele goede dag", geeft hij bij Eurosport de reden.

Del Grosso had er geen problemen mee om aan te geven dat zijn ploegmaats niet naar hem moesten omkijken. "Ik zei dat Senna Remijn gewoon voor zichzelf moest rijden. Het is ontzettend knap wat hij doet. Het is niet gek dat hij zichzelf tegenkomt, want hij is nog maar 19. Hij heeft natuurlijk ook nog maar weinig koersen van 260 kilometer gereden."

Del Grosso vindt de Amstel geen 'Vlaamse' koers

Deze editie van de Amstel toont wel dat zowel Remijn als Verstrynge uit het goede hout gesneden zijn. "Het is wel heel knap wat die twee jongens deden." En wat zijn de intenties van Del Grosso zelf? "Wellicht keer ik volgend jaar terug, maar dit leunt meer aan tegen het Waalse werk dan tegen het Vlaamse werk", tempert hij de verwachtingen.

"Ik ben meer een 'Vlaamse' coureur en ik ben ook geen Mathieu van der Poel", pleit Del Grosso voor realisme. "Dit zal altijd een koers zijn die misschien wat over de limiet is, maar ik kom zeker nog een keer terug om het te proberen." Del Grosso heeft met zijn 22 lentes ook nog heel wat jaren de tijd om in dit soort koersen te verbeteren.

Een reden waarom Del Grosso ontbreekt in Waalse klassiekers



Tot zondag had Del Grosso ook nog geen Ardennenklassiekers gereden, tenzij je de Brabantse Pijl ook bij de wedstrijden rekent die dit etiket verdienen. Laat ons ook niet vergeten dat het nog maar zijn tweede profjaar is. Hij ontbreekt op de startlijst van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en daar is dus wel een reden voor.