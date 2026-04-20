Monsterloon van acht miljoen euro voor Seixas? Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Heel wat topploegen azen op Paul Seixas (19), die nog een contract heeft tot eind 2027 bij Decathlon-CMA CGM. Johan Bruyneel verwacht echter niet dat de Fransman hetzelfde loon kan krijgen als Tadej Pogacar.

Met drie ritzeges en de eindzege in de Ronde van het Baskenland heeft Paul Seixas (19) helemaal bewezen dat hij de toekomst van het wielrennen is. Het is dan ook niet verrassend dat heel wat topploegen hem willen. 

Onder meer UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers werden al genoemd. En dat zal de prijs van Seixas alleen maar naar boven drijven, die een miljoenencontract zal kunnen ondertekenen. 

Krijgt Seixas een contract van 8 miljoen euro per jaar?

"Zijn waarde ligt momenteel vooral in zijn potentieel", zegt Johan Bruyneel bij THEMOVEEr worden nu al bedragen genoemd van zo'n 8 miljoen euro per jaar, maar dat vindt Bruyneel nog sterk overdreven. 

"Dat is te veel. Dat is wat Tadej Pogacar verdient, dat is krankzinnig. Hoe kan je een salaris van acht miljoen euro goedpraten voor Paul Seixas? Het zou pas in 2028 zijn, maar dan gaat hij niet het palmares hebben dat Pogacar had toen hij dat contract tekende."

Bruyneel sluit ook Decathlon-CMA CGM niet uit

"Maar Joona Laukka (makelaar van Seixas, nvdr.) is niet dom. Hij kent de managers, hij weet wat er aan de hand is en hij kent de honger naar the next big thing. Hij weet dat iemand dicht tegen dat getal gaat zitten. Maar ik sluit Decathlon zeker niet uit."

Met CMA CGM heeft de ploeg een sponsor met een omzet van meer dan 50 miljard dollar. "Er maar moet één man zijn die zegt: we geven een blanco cheque, we moeten alles uit de kast halen om hem te houden."

Na zware valpartij plots Van Aert optrommelen? Belgische Visma-ploegleider verkondigt beslissing

Na zware valpartij plots Van Aert optrommelen? Belgische Visma-ploegleider verkondigt beslissing

10:00
Uitdager van Lidl-Trek houdt zich niet in over Evenepoel en geeft iets heel verrassends toe

Uitdager van Lidl-Trek houdt zich niet in over Evenepoel en geeft iets heel verrassends toe

09:30
🎥 Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over Jorgenson na zware valpartij

🎥 Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over Jorgenson na zware valpartij

09:00
Evenepoel kiest voor onverwachte en hele slimme tactiek om zelfs laatste tegenstander te versmachten

Evenepoel kiest voor onverwachte en hele slimme tactiek om zelfs laatste tegenstander te versmachten

08:30
📷 Met een grote glimlach: Van Aert in opvallende rol op training met Benoot

📷 Met een grote glimlach: Van Aert in opvallende rol op training met Benoot

21:00
Evenepoel verklapt stevig detail over zijn winnende sprint in de Amstel Gold Race

Evenepoel verklapt stevig detail over zijn winnende sprint in de Amstel Gold Race

20:00
Vansevenant komt weer boven water in de Amstel en is helder over winnaar Evenepoel

Vansevenant komt weer boven water in de Amstel en is helder over winnaar Evenepoel

19:00
Vijfde plaats in de Amstel Gold Race: Emiel Verstrynge doet zijn verhaal na knappe prestatie

Vijfde plaats in de Amstel Gold Race: Emiel Verstrynge doet zijn verhaal na knappe prestatie

18:30
Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

18:00
🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose

🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose

17:22
"Dankzij ons": Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan wat Specialized betreft

"Dankzij ons": Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan wat Specialized betreft

17:00
Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

16:30
Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

16:00
Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

15:00
Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

14:00
Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

13:30
Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven vindt één iets vervelend

Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven vindt één iets vervelend

13:00
Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

12:30
1
Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

11:31
📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

11:00
"Behoorlijk waardeloos": analist ziet stevig nadeel voor Visma-kopman Jorgenson tegen Evenepoel

"Behoorlijk waardeloos": analist ziet stevig nadeel voor Visma-kopman Jorgenson tegen Evenepoel

19/04
Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

Na kritiek op fiets van Shimano: mecanicien die Pogacar hielp dient hem van antwoord

19/04
Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

19/04
Kopecky maakt indruk op de piste in Gent én onthult nog nieuwe koers op haar programma

Kopecky maakt indruk op de piste in Gent én onthult nog nieuwe koers op haar programma

19/04
Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

19/04
"Lance Armstrong was bang voor mij": deze editie van de Amstel Gold Race ging de geschiedenisboeken in

"Lance Armstrong was bang voor mij": deze editie van de Amstel Gold Race ging de geschiedenisboeken in

19/04
Del Grosso trekt veelzeggende conclusie voor de Amstel: "Als je weet dat Evenepoel start ..."

Del Grosso trekt veelzeggende conclusie voor de Amstel: "Als je weet dat Evenepoel start ..."

18/04
"Mijn vorm is heel goed": UAE-pion mag hopen op topresultaat in de Amstel Gold Race

"Mijn vorm is heel goed": UAE-pion mag hopen op topresultaat in de Amstel Gold Race

18/04
Na twee gebroken polsen op training: Michael Matthews komt met belangrijke update over herstel

Na twee gebroken polsen op training: Michael Matthews komt met belangrijke update over herstel

18/04
Soudal Quick-Step hakt de knoop door: dit wordt de selectie voor de Amstel Gold Race

Soudal Quick-Step hakt de knoop door: dit wordt de selectie voor de Amstel Gold Race

18/04
Afwezig in de Amstel Gold Race, maar Mathieu van der Poel wordt de hemel in geprezen

Afwezig in de Amstel Gold Race, maar Mathieu van der Poel wordt de hemel in geprezen

18/04
🎥 "Zijn tweede thuis": Remco Evenepoel verbroedert daags voor de Amstel met ex-speler van Club Brugge

🎥 "Zijn tweede thuis": Remco Evenepoel verbroedert daags voor de Amstel met ex-speler van Club Brugge

18/04
Ondanks fikse tegenslag: Lotto-Intermarché verwacht heel veel van deze renner in de Ardennen

Ondanks fikse tegenslag: Lotto-Intermarché verwacht heel veel van deze renner in de Ardennen

18/04
Na Tour de la Provence: Matthew Riccitello zegeviert nu ook in Tour du Jura

Na Tour de la Provence: Matthew Riccitello zegeviert nu ook in Tour du Jura

18/04
Remco Evenepoel is gewaarschuwd: dit is het plan van Lidl-Trek in de Amstel Gold Race

Remco Evenepoel is gewaarschuwd: dit is het plan van Lidl-Trek in de Amstel Gold Race

18/04
Lodewyck ziet straffe evolutie bij Remco Evenepoel: "Dat was in die fase van zijn carrière toch iets minder"

Lodewyck ziet straffe evolutie bij Remco Evenepoel: "Dat was in die fase van zijn carrière toch iets minder"

18/04

