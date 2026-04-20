Monsterloon van acht miljoen euro voor Seixas? Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

Heel wat topploegen azen op Paul Seixas (19), die nog een contract heeft tot eind 2027 bij Decathlon-CMA CGM. Johan Bruyneel verwacht echter niet dat de Fransman hetzelfde loon kan krijgen als Tadej Pogacar.

Met drie ritzeges en de eindzege in de Ronde van het Baskenland heeft Paul Seixas (19) helemaal bewezen dat hij de toekomst van het wielrennen is. Het is dan ook niet verrassend dat heel wat topploegen hem willen.

Onder meer UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers werden al genoemd. En dat zal de prijs van Seixas alleen maar naar boven drijven, die een miljoenencontract zal kunnen ondertekenen.

Krijgt Seixas een contract van 8 miljoen euro per jaar?

"Zijn waarde ligt momenteel vooral in zijn potentieel", zegt Johan Bruyneel bij THEMOVE. Er worden nu al bedragen genoemd van zo'n 8 miljoen euro per jaar, maar dat vindt Bruyneel nog sterk overdreven.

"Dat is te veel. Dat is wat Tadej Pogacar verdient, dat is krankzinnig. Hoe kan je een salaris van acht miljoen euro goedpraten voor Paul Seixas? Het zou pas in 2028 zijn, maar dan gaat hij niet het palmares hebben dat Pogacar had toen hij dat contract tekende."

Bruyneel sluit ook Decathlon-CMA CGM niet uit

"Maar Joona Laukka (makelaar van Seixas, nvdr.) is niet dom. Hij kent de managers, hij weet wat er aan de hand is en hij kent de honger naar the next big thing. Hij weet dat iemand dicht tegen dat getal gaat zitten. Maar ik sluit Decathlon zeker niet uit."





Met CMA CGM heeft de ploeg een sponsor met een omzet van meer dan 50 miljard dollar. "Er maar moet één man zijn die zegt: we geven een blanco cheque, we moeten alles uit de kast halen om hem te houden."