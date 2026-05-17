"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje

De wielerwereld rouwt om het overlijden van Jilke Michielsen. De ex-wielerkampioene verloor vrijdag op 19-jarige leeftijd haar strijd tegen botkanker. Haar vriend, wielrenner Jelle Harteel, getuigt nu openhartig over hun bijzondere verhaal.

Jilke verliest strijd tegen kanker

Vrijdag overleed Jilke Michielsen aan de gevolgen van botkanker. De jonge ex-wielrenster kreeg als tiener al voor het eerst met de ziekte te maken, maar leek aanvankelijk genezen. Vorig jaar kreeg ze echter het harde nieuws dat de kanker was teruggekeerd en terminaal was.

Heel Vlaanderen leerde Jilke beter kennen toen ze een jaar geleden te gast was in het tv-programma ‘Vive le Vélo’. Daar sprak ze opvallend open over haar ziekte en de chemotherapie die ze onderging. Ondanks de zware behandeling bleef ze positief en levenslustig. Die ingesteldheid maakte diepe indruk op veel mensen, onder wie ook wielrenner Jelle Harteel.

Liefde na een televisieoptreden

“Ik zag haar op ‘Vive le Vélo’ met haar kort haar en dacht: ‘Wat een knappe madam’”, vertelt Harteel. De 22-jarige West-Vlaming besloot haar te volgen op Instagram en stuurde haar nadien een berichtje.

Toen Jilke later een foto postte met bloemen die ze op een koers had gekregen, reageerde hij speels: “De volgende keer dat ik prijs rijd, zijn mijn bloemen voor jou.”

Niet veel later volgde inderdaad een overwinning in een kermiskoers en ging het boeket naar Jilke. Van het ene bericht kwam het andere en uiteindelijk volgde een eerste afspraakje aan zee. “Op onze eerste date maakten we een strandwandeling”, vertelt Harteel. “Het klikte direct tussen ons.”





Meer dan haar ziekte

Ondanks haar terminale diagnose groeide hun band snel uit tot een echte relatie. Volgens Harteel wilde Jilke vooral normaal behandeld worden.

“Ik behandelde haar niet als een ziek persoon. Dat wilde Jilke ook niet”, zegt hij. Samen maakten ze strandwandelingen tussen De Panne en Koksijde en trokken ze ook op romantische reis naar Parijs.

Toen haar gezondheid deze winter achteruitging, besloten ze minder naar buiten te treden als koppel. Toch bleef hun band bijzonder hecht.

Laatste afspraak kwam er niet meer

De laatste keer dat Harteel haar zag, was vorige week bij hem thuis in De Panne. Dinsdag belden ze nog met elkaar. “Toen merkte ik dat het echt niet goed ging”, vertelt hij. Hij stelde voor om de volgende dag langs te komen, maar Jilke hield de boot af. “Nee, jij hebt dan een wedstrijd. Ik wil dat je gaat koersen. En we zien elkaar vrijdag.”

Die afspraak kwam er nooit meer. Vrijdag kreeg Harteel een telefoontje van haar ouders met het nieuws dat Jilke overleden was. “Ze stond met zo veel plezier in het leven”, besluit hij. “Altijd zal ze een plekje hebben in mijn hart.”