"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje
Foto: Instagram

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De wielerwereld rouwt om het overlijden van Jilke Michielsen. De ex-wielerkampioene verloor vrijdag op 19-jarige leeftijd haar strijd tegen botkanker. Haar vriend, wielrenner Jelle Harteel, getuigt nu openhartig over hun bijzondere verhaal.

Jilke verliest strijd tegen kanker

Vrijdag overleed Jilke Michielsen aan de gevolgen van botkanker. De jonge ex-wielrenster kreeg als tiener al voor het eerst met de ziekte te maken, maar leek aanvankelijk genezen. Vorig jaar kreeg ze echter het harde nieuws dat de kanker was teruggekeerd en terminaal was.

Heel Vlaanderen leerde Jilke beter kennen toen ze een jaar geleden te gast was in het tv-programma ‘Vive le Vélo’. Daar sprak ze opvallend open over haar ziekte en de chemotherapie die ze onderging. Ondanks de zware behandeling bleef ze positief en levenslustig. Die ingesteldheid maakte diepe indruk op veel mensen, onder wie ook wielrenner Jelle Harteel.

Liefde na een televisieoptreden

“Ik zag haar op ‘Vive le Vélo’ met haar kort haar en dacht: ‘Wat een knappe madam’”, vertelt Harteel. De 22-jarige West-Vlaming besloot haar te volgen op Instagram en stuurde haar nadien een berichtje.

Toen Jilke later een foto postte met bloemen die ze op een koers had gekregen, reageerde hij speels: “De volgende keer dat ik prijs rijd, zijn mijn bloemen voor jou.”

Niet veel later volgde inderdaad een overwinning in een kermiskoers en ging het boeket naar Jilke. Van het ene bericht kwam het andere en uiteindelijk volgde een eerste afspraakje aan zee. “Op onze eerste date maakten we een strandwandeling”, vertelt Harteel. “Het klikte direct tussen ons.”

Meer dan haar ziekte

Ondanks haar terminale diagnose groeide hun band snel uit tot een echte relatie. Volgens Harteel wilde Jilke vooral normaal behandeld worden.

“Ik behandelde haar niet als een ziek persoon. Dat wilde Jilke ook niet”, zegt hij. Samen maakten ze strandwandelingen tussen De Panne en Koksijde en trokken ze ook op romantische reis naar Parijs.

Toen haar gezondheid deze winter achteruitging, besloten ze minder naar buiten te treden als koppel. Toch bleef hun band bijzonder hecht.

Laatste afspraak kwam er niet meer

De laatste keer dat Harteel haar zag, was vorige week bij hem thuis in De Panne. Dinsdag belden ze nog met elkaar. “Toen merkte ik dat het echt niet goed ging”, vertelt hij. Hij stelde voor om de volgende dag langs te komen, maar Jilke hield de boot af. “Nee, jij hebt dan een wedstrijd. Ik wil dat je gaat koersen. En we zien elkaar vrijdag.”

Die afspraak kwam er nooit meer. Vrijdag kreeg Harteel een telefoontje van haar ouders met het nieuws dat Jilke overleden was. “Ze stond met zo veel plezier in het leven”, besluit hij. “Altijd zal ze een plekje hebben in mijn hart.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Koers LIVE: Alpecin-Premier Tech krijgt dan toch een Belg mee, Van Eetvelt in een tweespalt

Koers LIVE: Alpecin-Premier Tech krijgt dan toch een Belg mee, Van Eetvelt in een tweespalt

14:40
Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

13:30
"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

11:30
Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

10:30
🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

09:30
Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

08:30
Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

07:45
Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

06:58
🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

20:10
Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

19:10
Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

18:10
Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

17:12
Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

15:50
Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

16/05
Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

16/05
Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

16/05
Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

16/05
🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard Analyse

🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard

16/05
🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

16/05
'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

16/05
"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

16/05
"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

16/05
De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

15/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

15/05
Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

15/05
Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

15/05
Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

15/05
Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

15/05
Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

15/05
Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

15/05
Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

15/05
Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

Vingegaard wil roze trui niet: Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike

15/05
Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

Ex-trainer aan de slag bij ploeg Evenepoel: Vingegaard laat duidelijk van zich horen

15/05
Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

15/05
Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

Jonathan Milan haalt stevig uit naar de Giro: "Begrijp het echt niet"

15/05
Onverwachte tweede plaats: Stuyven is kritisch voor organisatie en onthult ook pech

Onverwachte tweede plaats: Stuyven is kritisch voor organisatie en onthult ook pech

15/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Victor Campenaerts Wout Van Aert Tadej Pogacar Christophe Laporte Felix Gall Tim Merlier Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Dylan Groenewegen Ludo Dierckxsens Tim Wellens Roger De Vlaeminck Thijs Zonneveld Thibau Nys Mischa Bredewold Axel Mercado Justine Ghekiere Toon Aerts

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved