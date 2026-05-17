Kevin Vanbuggenhout
Koers LIVE: Alpecin-Premier Tech krijgt dan toch een Belg mee, Van Eetvelt in een tweespalt
Een nieuwe koersdag en in de Giro kan het opnieuw een rit voor klassementsmannen als Vingegaard zijn. Over de plannen van zijn ploeg hield hij de lippen op elkaar. Bij de Belgen zit Van Eetvelt enigszins in een tweespalt. Alpecin-Premier Tech stuurt met Jonas Geens een renner mee in de ontsnapping.

Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) in de ontsnapping

Meteen na de start van de negende Giro-rit in Cervia trok Edward Planckaert in de aanval, samen met de Italianen Ballerini en Milesi. Zo had Alpecin-Premier Tech onmiddellijk een Belgische renner voorin. Planckaert stuurde echter plots uit bij zijn medevluchters en hij liet terugzakken naar een tweede groep. Het zou zo uiteindelijk toch geen lange dag in de kop van de koers worden voor Planckaert.

Geen nood voor Alpecin-Premier Tech, want de ploeg kon zo wel een andere Belg in de goede ontsnapping sturen. Jonas Geens, bezig aan zijn eerste seizoen bij de WorldTour-ploeg na zijn overstap van bij Flanders-Baloise, is een van de acht renners in de vlucht. Hij kon samen met Marcellusi, Rubio, Naberman, Bais en Koller toch wat afstand nemen van het peloton en ook Ballerini en Milesi zijn er vooraan nog bij. Afwachten waar dit tot leidt. 

"Misschien is er een kans dat de vlucht voorop blijft, maar die kans lijkt me klein. Ik ben zoals altijd op ritten gericht. Ik denk gewoon dat ik meer kans maak vanuit de groep der favorieten. Misschien zou ik moeten lossen zodat ik meer ruimte krijg, maar ik laat niet graag gaan om de rit te finishen in de gruppetto", moet Lennert Van Eetvelt bekennen bij Cycling Pro Net

Het is toch ergens een tweespalt in het hoofd van de Lotto-Belg. Bij de grote namen onder de klassementsmannen lijkt Felix Gall het meest in staat om Vingegaard het vuur aan de schenen te leggen. "Ik had niet verwacht om zo sterk te zijn. Vandaag zou me meer moeten liggen dan gisteren. Misschien kan ik in de finale wat seconden winnen."

De ploegmaat van Oliver Naesen gaat zichzelf echter geen favorietenrol toe-eigenen in de Giro. "Vingegaard is nog altijd topfavoriet", aldus de Oostenrijker. "Hij heeft bewezen dat hij naast Tadej Pogacar de beste groteronderenner is en is een veel betere tijdrijder dan ik. Ik weet niet of hij nog iets achter de hand houdt voor de Tour of al op zijn top presteert." 

Vingegaard is nog op zijn hoede

"We zijn niet de enige ploeg die zal bepalen hoe de koers zal lopen. Jullie zullen wel zien wat hun plan is", wou Jonas Vingegaard weinig kwijt. "Ik ben wel blij elke dag ik in een leiderstrui kan rijden. Ik heb de slotklim alleen op papier gezien. Het lijkt een harde klim. Het is nog een open koers. Mijn voorsprong op de andere klassementsmannen is nog niet al te groot."

Het zal moeten blijken of aan de verwachtingen voldaan wordt. In het verleden hebben zich al genoeg verrassingen voor gedaan in de Giro. Denk maar aan de eindzeges van Geoghegan Hart (2020), Hindley (2022) en Carapaz (2019). Ook de tweede plek van Caruso in 2021 werd als een verrassing gezien. 

