Giro LIVE: Roze trui looft Visma-kopman en Arensman noemt tijdrit de hel: "Vingegaard een van de besten ter wereld"
Op de tweede rustdag in de Giro spreken tal van klassementsmannen met de pers. De Nederlandse hoop op een Giro-podium heet Thymen Arensman en hij heeft alvast zijn balans opgemaakt. Hetzelfde geldt voor roze trui Alfonso Eulalio.
Roze trui Eulalio noemt Vingegaard 'een van de besten ter wereld'
Inmiddels heeft roze trui Afonso Eulalio zijn persconferentie gegeven. De Portugees is een van de ontdekkingen van de Giro en verdedigt dinsdag in de tijdrit een voorsprong van 2'24" op Jonas Vingegaard. "Een maand geleden had ik gedacht om de tijdrit als een rustdag te beschouwen en nu moet ik voluit gaan. Ik ben niet zo goed in het tijdrijden en probeer hierin te verbeteren. Ik heb er niet zo veel aan gewerkt, want ik zou naar de Giro komen als een helper die wat kansen zou krijgen in de bergen. Dat is nu enigszins veranderd", verduidelijkt de 24-jarige renner van Bahrain-Victorious.
Kan hij het roze nog wat langer houden? "Ik zal vechten om de roze trui te kunnen behouden, maar Vingegaard is supergoed. Vingegaard is Vingegaard, een van de beste renners ter wereld." Wat zijn na de tijdrit nog de vooruitzichten? "Ik verwacht me niet aan een goede tijdrit en ik weet niet hoe de volgende twee weken zullen verlopen. De laatste week zal superzwaar zijn."
Arensman blijkt in aanzienlijk betere vorm te zitten dan Bernal. De 26-jarige Nederlander heeft het potentieel om een podium te rijden in een grote ronde, maar deed dat nog nooit. In het verleden liep het vaak mis in de eerste week. Dat is nu niet het geval. Arensman staat net buiten de top vijf. Zijn achterstand op nummer vier Jai Hindley bedraagt minder dan een halve minuut.
Netcompany INEOS bezorgde ons al enkele quotes van Arensman op de rustdag. "Ik aarzelde een beetje te lang toen Felix Gall en Jonas Vingegaard aangingen", blikt hij terug op de negende rit. "Achteraf had ik hen misschien kunnen volgen. Achteraf is het altijd makkelijk praten. Ik ben nog altijd trots op mijn prestatie, ik ging zo hard als ik kon."
Leren van ervaren Egan Bernal
Hoewel de Colombiaan in mindere vorm verkeert, kan Arensman nog altijd leren van de ervaring van Bernal. "Egan is een heel grote hulp. Hij kan mij helpen met zijn ervaring. Hij weet wanneer je moet strijden en wanneer je wat meer ontspannen kunt zijn. Dat is superbelangrijk in een grote ronde. Ik kijk gewoon naar wat hij doet en probeer daar dingen van mee te nemen."
Het is nu tijd om vooruit te blikken op de tijdrit. "Je kijkt daar nooit naar uit, want het is de hel! Je weet dat het veel pijn gaat doen. Morgenochtend doe ik mijn normale routine en dan zet ik de best mogelijke tijd neer. Zo simpel is het. Het is wel behoorlijk cool om een tijdrit te rijden in de Giro, hè. Als je er zo over denkt, kun je er ook van genieten."
Arensman weet wel raad met het werk tegen de klok
Een opvallende recente tijdrit van Arensman vond plaats in Tirreno-Adriatico. Daar werd hij tweede achter Ganna. In diezelfde rittenkoers werd Arensman in 2023 ook al zesde in een tijdrit, en ook in de Algarve reed hij al eens een sterke tijdrit. Hoewel hij geen absolute specialist is, weet hij wel raad met het werk tegen de klok.
