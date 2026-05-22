Koers LIVE: Toon Aerts en Jasper Stuyven nemen gigantische voorsprong met de kopgroep
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
Rit 13 van de Giro is volop aan de gang. Met Toon Aerts en Jasper Stuyven zitten er twee Belgen in de omvangrijke kopgroep.
Koers LIVE: Toon Aerts en Jasper Stuyven nemen gigantische voorsprong met de kopgroep
Rit 13 was op voorhand getipt als een etappe voor de vluchters en dat blijkt ook. We hebben op dit moment een omvangrijke kopgroep van 15 renners.
Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) en Toon Aerts (Lotto Intermarché) zijn daarin de Belgische vertegenwoordigers. De voorsprong van de kopgroep is ondertussen al gegroeid tot meer dan negen minuten.
Het zwaartepunt van deze rit ligt in het slot, met een col van derde en vierde categorie. We krijgen ook nog twee tussensprints. Genoeg om naar uit te kijken dus in wat toch wel een overgangsetappe is.
Just @Jasperstuyven having some fun in the #GirodItalia breakaway. 💦 pic.twitter.com/ZrZbUPWiIF— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 22, 2026
We krijgen een vlakke aanloop naar een finale met een col van vierde en één van derde categorie. De finale lijkt perfect voor de mannen met een uitstekende punch. Jhonathan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) won al drie ritten in deze Giro en is ook een van de grote kanshebbers om etappe 13 te winnen.
Start om 13 uur
Om 13 uur ging de roze vlag van de Giro aan het wapperen. Vanaf de start werd er slag om slinger aangevallen. Rozetruidrager Afonso Eulalio kreeg in het begin af te rekenen met een lekke band, maar kon al snel terugkeren in het peloton.
We kregen snel een kopgroep, waarbij later nog renners uit achtervolgende groepjes kwamen aansluiten. Ook Jasper Stuyven (Soudal-Quick Step) en Toon Aerts (Lotto-Intermarché) maken deel uit van de kopgroep. De voorsprong groeide zienderogen en steeg al tot dik boven de vier minuten.
NSN Cycling verzet bergen werk aan de kop van het peloton, maar de vluchters hebben ondertussen mooie voorsprong. Toon Aerts sprintte in de twaalfde rit al naar een mooie tweede plaats en heeft er ook vandaag zin in. Krijgen we een dag na de zege van Alec Segaert een tweede Belgische overwinning in deze Giro?
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief