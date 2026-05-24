Koers LIVE: Kan Toon Aerts de topsprinters een neus zetten in Giro-rit 15?

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Rit 15 lijkt een kolfje naar de hand van de topsprinters te worden. Of kan man-in-vorm Toon Aerts ze een peer stoven? Zelf acht onze landgenoot zichzelf niet kansloos.

Aerts sprintte in de twaalfde rit van deze Giro naar een knappe tweede plaats. Hij toonde daarme zijn snelle benen al eens in La Corsa Rosa. Wat denkt hij over zijn kansen voor vandaag?

"Vandaag is het met de topsprinters" blijft hij realistisch bij Sporza. "Die waren er donderdag niet bij, maar ik kon wel de bovenhand nemen en dat geeft me vertrouwen."

Hij ziet het ook nog zitten voor de rest van de Giro. "Ik ben hier nog heel graag. Elke dag is er een doel. Ik kan nog uitkijken naar nog een paar mooie ritten, maar het zijn een paar lastige dagen geweest."

Koers LIVE: Paul Magnier komt opnieuw aan de leiding in puntenklassement

Magnier won al twee ritten in deze Giro en sprokkelde al heel wat punten. Maar hij verloor de puntentrui aan ontsnappingskoning Jhonathan Narvaez. Daar wil hij vandaag duidelijk verandering in brengen.

De vier vluchters gingen al met punten aan de haal bij de eerste tussensprint, maar Magnier pakte het laatste puntje en komt zo met 131 eenheden op gelijke hoogte van Narvaez. Later in de etappe staat nog een tweede tussensprint op het programma. Er wordt ook een massaspurt verwacht voor de ritwinst, waarbij aan de meet heel wat punten te verdienen zijn.

Magnier is een van de favorieten vandaag. Ook Jonathan Milan en Dylan Groenewegen hebben hun zinnen gezet op ritwinst.

Lorenz Lomme

Koers LIVE: kwartet krijgt 2 minuten van sprintersploegen

Het gaat om één Noor en drie Italianen. Voor Uno-X Mobility zit Frederik Lavik Dversnes mee in de kopgroep. Hij kreeg het gezelschap van Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) en Micro Maestri (Team Polti VisitMalta).

De sprintersploegen lijken niet van plan om risico's te nemen en houden de voorgift van het kwartet onder controle. Met nog 133 kilometer op de teller bedraagt de voorsprong 2 minuten en 35 seconden.

Paul Magnier, Jonathan Milan en Dylan Groenewegen zijn vandaag de favorieten voor de ritzege. De aankomst ligt in Milaan, de Italiaanse modestad.

Na de korte maar loodzware bergetappe van gisteren kan het peloton even op adem komen. Rit 15 van de Giro is zo goed als vlak en loodst het pak over 157 kilometer van Voghera naar Milaan.

Magnier of Milan?

In de slotfase staat een lokale ronde op het programma die vier keer afgelegd moet worden. Een massasprint lijkt onvermijdelijk voordat we maandag de laatste rustdag ingaan.

Paul Magnier hoopt zijn derde ritzege te pakken in deze Giro. De spurtbom van Soudal Quick-Step was twee keer de beste in Bulgarije en wil nu schitteren op Italiaanse bodem. Als hij vandaag wint, neemt hij zo goed als zeker de puntentrui over van zegekoning Jhonatan Narvaez.

Ook Jonathan Milan droomt daarvan. De Italiaan van Lidl-Trek kon dit jaar nog niet winnen in La Corsa Rosa. Hij zal daardoor extra gemotiveerd zijn om in Milaan de nul eindelijk weg te vegen. Milan werd al eens tweede en vierde in deze Giro.

Of toch Groenewegen?

En wat kan Dylan Groenewegen? De Nederlandse spurtbom van de Unibet Rose Rockets zet zijn team dit jaar eigenhandig op de kaart en wil Bas Tietema en co nu ook een Giro-triomf schenken. Zijn beste resultaat in deze Giro tot nu toe was een derde plaats in de derde rit. 

