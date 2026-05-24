Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

Succes voor Jordi Meeus vandaag. Onze landgenoot won de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke én had meteen belangrijk nieuws in petto.

Meeus haalde het voor Danny van Poppel en Gianluca Pollefliet (Decathlon CMA CGM). "Er zijn nog zekerheden in deze Vierdaagse van Duinkerke", werd Meeus achteraf geciteerd door Sporza.

Meeus voelde de vermoeidheid

"Na mijn derde plek dinsdag in de Classique Dunkerque is dit wel mooi. Danny heeft goed de sprint voor mij aangetrokken en ik kon het afmaken. We hebben er nochtans enkele pittige dagen opzitten. De vermoeidheid was er wel en de hitte vandaag maakte het extra zwaar, maar ik ben blij dat de zege binnen is", klonk hij tevreden.

Meeus kon ook al verklappen dat een Tour-deelname zeker op tafel ligt. "Ik sta op de longlist van de ploeg voor de Tour", vertelt hij daarover. "Maar of dat ook wil zeggen dat ik start in Barcelona, dat is wat anders."

Meeus wil eerst genieten

"Of dit iets te maken heeft met het feit dat ik weleens zou kunnen vertrekken bij de ploeg? Dat is werk voor mijn manager. Laat ons eerst wat genieten van deze mooie prestatie", voegt hij toe.

Meeus heeft een aflopend contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe en wordt gelinkt aan een vertrek. Lidl-Trek is van de ploegen die in verband gebracht wordt met onze landgenoot. Wordt ongetwijfeld vervolgd.