Koers LIVE: ritwinnaar Valgren en EF-ploegmaat geven forfait voor koninginnenrit

In de Giro staat de koninginnenrit op het programma. EF Education-EasyPost brengt ritwinnaar Michael Valgren en James Shaw niet meer aan de start van de 19de etappe.

De 19de etappe is de koninginnenrit in de Giro. Over een afstand van 151 kilometer krijgen de renners zes gecategoriseerde cols voorgeschoteld, met in totaal zo'n 5.000 hoogtemeters. Het gaat de hele dag op en af.

De Passo Duran (12,1 km aan gemiddeld 8,1%) is na 46 kilometer de eerste beklimming, daarna volgen twee beklimmingen van tweede categorie. Op zo'n 60 kilometer van de streep doemt de legendarische Passo Giau (9,8 kilometer aan gemiddeld 9,3%) op.

Na de afdaling volgt nog de Passo Falzarego (10,1 km aan gemiddeld 5,4%), gevolgd door een afdaling van zo'n 25 kilometer richting de voet van de slotklim. De Piani di Pezzè (5 km aan gemiddeld 9,7%) is het lastige sluitstuk.

Valgren en Shaw starten niet meer in koninginnenrit

EF Education-EasyPost heeft al besloten om Michael Valgren en James Shaw niet meer aan de start te brengen. Valgren won woensdag de zeventiende etappe, Shaw zat donderdag nog in de ontsnapping.

"Met meerdere renners die aan de kant staan door blessures, en met Michael en James die allebei essentieel zijn voor onze doelen deze zomer, hebben we besloten om hun gezondheid, herstel en voorbereiding voor het belangrijke blok koersen dat voor ons ligt voorop te stellen."





"We hebben enorm veel respect voor de Giro en zullen tot in Rome blijven strijden", besluit EF Education-EasyPost nog. De 19de etappe van de Giro gaat zo van start met 152 renners.