Matteo Jorgensen gooit zijn plannen om in voorbereiding op de Tour de France

Matteo Jorgensen (26) moet dit jaar opnieuw een van de topluitenanten worden van Jonas Vingegaard. De Amerikaan van Visma-Lease a Bike zal zich daarvoor voorbereiden in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Dat schrijft onder meer Domestique. Jorgensen kwam in de Amstel Gold Race zwaar ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hij zou normaal gezien de Ronde van Zwitserland rijden, maar kiest nu voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes om zich voor te bereiden op de Tour. Die koers loopt van 7 tot 14 juni.

Sierra Nevada

Jorgensen vertoefde onlangs in de Sierra Nevada om zich op hoogtestage klaar te stomen voor het werk dat komen gaat. Hij is helemaal fit en zal dus op 7 juni aan de start staan in Frankrijk.

Jorgensen was dit seizoen al goed voor onder meer een tweede plek in het algemeen klassement van Tirreno-Adriatico, een tweede plek in de Faun Drome Classic en een vierde plek in de Faun-Ardèche Classic.

Een extra wapen

Vorig jaar eindigde hij als negentiende in de Tour de France. Hij moet ook dit jaar een belangrijke pion worden om Jonas Vingegaard bij te staan in de bergen. De Deen gaat na zijn Giro-triomf op zoek naar zijn derde eindwinst in de Tour.



Met Jorgensen beschikt Visma-Lease a Bike over een belangrijke pion om het op te nemen tegen het ijzersterke blok van UAE en Tadej Pogacar. Die mikt dan weer op een vijfde Tourzege.