Vollering aan het feest in de Giro, zware valpartij ontsiert Ronde van Wallonië

Vandaag werd er opnieuw gekoerst. Zo ging het er hard aan toe in de Ronde van Wallonië, de Giro d'Italia Women en de Mercan'Tour Classic. Dit waren de winnaars.

In de Ronde van Wallonië stond vandaag de derde rit gepland. Daarin was de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie de sterkste. De renner van Red Bull-BORA-hansgrohe vierde na een geaccidenteerde koers.

Zo ging een groot deel van het pak tegen het asfalt net voor de massasprint. Pithie was een van de overblijvers en sprintte op de oplopende finish naar de zege. Hij was eerder dit seizoen ook al aan het feest in de Vierdaagse van Duinkerke en Rund um Köln.

𝐀𝐢 𝐚𝐢 𝐚𝐢 😱🫣



Een zware valpartij in de laatste kilometers, waarbij onder meer Arnaud De Lie en leider Ben Oliver betrokken waren, speelt in het voordeel van de vluchters.

Laurence Pithie wint de derde etappe. Hopelijk zijn er geen ernstige blessures 🙏🤞#TourdeWallonie pic.twitter.com/XDSSIaWHML — Pickx Sports (@PickxSports) June 3, 2026

Giro d'Italia Women

In de Giro d'Italia Women was Demi Vollering vandaag de sterkste. De Nederlandse van FDJ United–Suez was de beste vrouw in koers en haalde het in een sprint van roze trui Anna van der Breggen, Antonia Niedermaier en Isabella Holmgren.





Van der Breggen blijft leidster in het klassement. Marlen Reusser is tweede op 1 minuut en 4 seconden. Vollering volgt op 1 minuut en 10 seconden op de derde plek.

Mercan'Tour Classic

Tot slot werd er ook gekoerst in de Mercan'Tour Classic. Daar kwam Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) als eerste binnen op de Valber. Hij klopte ploegmaat Ivan Ramiro Sosa en Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team).