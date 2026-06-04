🎥 Koers LIVE: Veldrijder uit ploeg Sven Nys in de aanval in Wallonië, kopgroep rijdt even verkeerd
Foto: © photonews
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Alweer een belangrijke koersdag vandaag, met de hoop op een verrassing bij Fenix-Premier Tech. Daar zouden ze met Charlotte Kool graag de hoofdvogel afschieten in Italië. In België wordt er nog altijd gekoerst in de Tour de Wallonie.
Pim Ronhaar in de aanval in de Tour de Wallonie
In de Tour de Wallonie zijn ze vandaag toe aan de vierde etappe van Dison naar Eupen. In een vrij omvangrijke kopgroep werd er even verkeerd gereden: aan een rondpunt moest meteen de afslag rechts genomen worden. Enkele van de aanvallers gingen eerst rechtdoor en moesten daarna op hun stappen terugkeren. Een van hen kwam hierbij zelfs ten val.
Pim Ronhaar en Samuel Florez hadden zich niet laten verrassen. De Nederlander en de Colombiaan reden even na deze chaos weg en vormden zo een kopduo in de wedstrijd. Ronhaar rijdt uiteraard nog voor Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions, de ploeg van Sven Nys. We kennen Ronhaar uiteraard vooral uit het veldrijden. Florez is ook eerder in deze Tour de Wallonie al in de aanval getrokken.
Alweer een belangrijke koersdag vandaag, met de hoop op een verrassing bij Fenix-Premier Tech. Daar zouden ze met Charlotte Kool graag de hoofdvogel afschieten.
In de Giro d'Italia Women maken ze zich na een klimtijdrit en een bergrit weer op voor wat vlakker terrein. In de zesde rit wordt van Ala naar Brescello gereden in een etappe van 159 kilometer. Tenzij aanvalsters daar anders over beslissen, zou het weer eens een kans voor de sprintsters kunnen worden. Die wil Charlotte Kool met beide handen grijpen.
De Nederlandse spurtbom van Fenix-Premier Tech moet het voorlopig stellen met een vierde en vijfde plek als hoogste noteringen. "Het is zwaar, maar dat is het geval voor iedereen", zegt Kool over het verloop van de Giro d'Italia Women tot dusver. Die lastige ritten overleeft ze met een doel. "We zijn blij dat het vandaag weer een sprintersetappe is."
Finale een rollercoaster volgens sprintster Fenix-Premier Tech
Kool verzekert dat zij en haar team deze dag hebben aangekruist. "We gaan er voluit voor. Dat is een makkelijke benadering. De finale is enigszins een rollercoaster. Als je te ver achteraan zit in de finale, kun je niet winnen. Ik verwacht wel een ontsnapping, maar ik kan veronderstellen dat sommigen wel een makkelijk dagje willen."
"All in, easy"— Giro d'Italia Women (@girowomen) June 4, 2026
Charlotte Kool - @FenixPrTe #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW pic.twitter.com/EtNpKWOlXj
Fenix-Premier Tech gaat dus met haar voor een zege in de sprint, maar de grote favoriete is Elisa Balsamo. De voormalige roze trui heeft al drie ritzeges achter haar naam, al had ze er eentje te danken aan de diskwalificatie van Lorena Wiebes. De twee volgende dagen kon Balsamo wel zelf haar handen in de lucht steken.
Kool tracht ook te scoren op hoger niveau
Kool zal dus voorbij de Italiaanse van Lidl-Trek moeten als ze zelf een eerste keer wil juichen in deze Giro d'Italia Women. Kool won met de Scheldeprijs, Veenendaal-Veenendaal en de GP Mazda Schelkens de laatste maanden wel al wat koersen in de Lage Landen. In de Giro ligt het niveau echter nog hoger.
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