🎥 Koers LIVE: Veldrijder uit ploeg Sven Nys in de aanval in Wallonië, kopgroep rijdt even verkeerd

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Alweer een belangrijke koersdag vandaag, met de hoop op een verrassing bij Fenix-Premier Tech. Daar zouden ze met Charlotte Kool graag de hoofdvogel afschieten in Italië. In België wordt er nog altijd gekoerst in de Tour de Wallonie.