Koers LIVE: Belg van Alpecin-Premier Tech knap tweede in 'Dauphiné'

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Vandaag staat de slotrit op het programma in de Giro d'Italia Women. Demi Vollering won de voorlaatste etappe, maar slaagde er niet in om Anna van der Breggen uit het roze te rijden. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes begint dan weer met de openingsetappe.