Koers LIVE: Belg van Alpecin-Premier Tech knap tweede in 'Dauphiné'

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Koers LIVE: Belg van Alpecin-Premier Tech knap tweede in 'Dauphiné'
Foto: © photonews

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Vandaag staat de slotrit op het programma in de Giro d'Italia Women. Demi Vollering won de voorlaatste etappe, maar slaagde er niet in om Anna van der Breggen uit het roze te rijden. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes begint dan weer met de openingsetappe.

Kevin Vanbuggenhout

Debruyne tweede in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

In de lastige openingsetappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes bleef Alex Baudin als enige van de tien vluchters voorop tot diep in de finale. De renner van EF Education-EasyPost mocht dromen van een heel mooie dubbelslag, want zijn voorsprong bedroeg nog een kleine minuut bij het ingaan van de slotkilometers. Er vormde zich wel een achtervolgende groep, met onder andere Oscar Onley en ook de Belg Ramses Debruyne.

Baudin bleef doorstomen. Zijn ritzege kwam niet meer in het gevaar en zo werd hij uiteraard ook de eerste leider. Op een oplopende aankomst spurtte Debruyne bij de achtervolgers nog naar een hele mooie tweede plaats. Léo Bisiaux kwam als derde over de streep. 

Kevin Vanbuggenhout

Riccitello kan Seixas niet meer bijstaan

Paul Seixas wil in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes voor de eindzege gaan, maar na de eerste dag zal hij het al met een teamgenoot minder doen. In de loop van de dag was er immers het nieuws over de opgave van Matthew Riccitello. Zijn ploeg Decathlon CMA CGM gaf meer informatie op X. "Matthew Riccitello moest vroegtijdig uit de koers stappen. Hij was gisteren ziek geworden. Spoedig beterschap."

De Amerikaan had dit jaar al de Ronde van de Provence en de Ronde van de Jura gewonnen. Zijn opgave is dus wel een aderlating voor Seixas en voor heel Decathlon CMA CGM. 

Vandaag staat de slotrit op het programma in de Giro d'Italia Women. Demi Vollering won de voorlaatste etappe, maar slaagde er niet in om Anna van der Breggen uit het roze te rijden. Vandaag krijgt ze een nieuwe kans, al lijkt ze er zelf niet echt meer in te geloven.

De koninginnenrit in de Giro d'Italia Women werd ingekort door een lawine. Daardoor kwam de finish op één kilometer van de top van de Colle delle Finestre te liggen. Dat speelde in het nadeel van Vollering, die zo minder klimkilometers had om tijd terug te pakken op rozetruidraagster Anna van der Breggen.

Vollering gelooft er niet meer in

De renster van FDJ United–Suez won de rit, maar staat nog altijd op bijna een minuut van haar landgenote. Ze gelooft er niet echt meer in. "Morgen is geen dag waar je een minuut terug kan pakken. Het is jammer, maar het is wat het is", vertelde ze in het flasinterview na de koninginnenrit, geciteerd door WielerFlits.

Ine Beyen denkt bij Sporza echter dat de koers nog niet gereden is. "Ik denk dat de Giro morgen op zijn kop zal staan", klinkt het. "Het moest normaal vandaag gebeuren, maar FDJ-Suez kan niet anders dan dezelfde tactiek toe te passen als vandaag."

Slotrit van 145 kilometer

Als we kijken naar de slotrit, zien we dat er 145 kilometer gepland staan tussen Saluzzo en Salerno. Onderweg ligt de Montoso, een col van eerste categorie van ongeveer 9 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4%. Als Vollering de Giro Women nog wil winnen, zal ze daar mogelijk iets moeten ondernemen. Al is het dan nog héél ver - zo'n negentig kilometer - naar de finish.

De volgende beklimmingen zijn van een minder kaliber. Op de Colletta di Paesana (4,6 km aan gemiddeld 5%) en de Colletta di Brondello (7,1 km aan gemiddeld 6,2%) lijkt de kans minder groot dat Vollering Van der Breggen op grote afstand kan zetten.

Beyen ziet kansen

"Ze moeten het Van der Breggen zo lastig mogelijk maken vanaf de start en die eerste helling komt er al na 45 kilometer. Er zijn dus kansen", ziet Beyen. Ze gaat dus duidelijk niet akkoord met Vollering. Krijgen we nog spektakel?

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