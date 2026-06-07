Matteo Jorgensen waarschuwt de concurrentie in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

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Matteo Jorgensen (26) moet dit jaar in de Tour opnieuw een van de topluitenanten worden van Jonas Vingegaard. De Amerikaan van Visma-Lease a Bike zal zich daarvoor voorbereiden in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.