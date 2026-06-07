Maxim Van Gils keert terug in peloton én stipt meteen enkele doelen aan dit jaar

Maxim Van Gils (26) staat in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes voor zijn comeback. Onze landgenoot brak bij een val in de Clásica Jaén zijn bekken en schouder, maar is na maanden afwezigheid opnieuw klaar voor de strijd. Hij kijkt ook al meteen verder en prikt al enkele andere doelen.

Van Gils kwam in de sprint in de Clásica Jaén zwaar ten val, nadat Jan Christen (UAE) de deur had dichtgedaan. Het verdict was keihard: een breuken in het bekken en de schouder. Onze landgenoot stond voor een maandenlange revalidatie.

Van Gils moest de knop omdraaien

Van Gils moest daardoor onder meer de Ardennenklassiekers aan zich voorbij laten gaan. Die behoorden nochtans tot zijn grote doelen van dit seizoen. Door zijn val moest hij de knop omdraaien, geeft hij aan in een gesprek met WielerFlits.

"Het was dit seizoen écht de bedoeling om van koers naar koers toe te leven en altijd vooraan te rijden, maar dat viel helemaal weg door die blessure. Dan is het toch even zoeken naar de ‘mindset’ van: oké, het gaat wél goed komen."

Van Gils moet ritme opdoen

Ook qua omkadering veranderde er het een en ander. Voor Van Gils lijkt het nu zaak om ritme op te doen voor de rest van het seizoen. Mogelijk ook met het oog op de Tour, al staat daar nog een vraagteken achter.

🇫🇷 #TourAuvergneRhoneAlpes



Welcome back, Maxim Van Gils! 🤩



The Belgian returns to the peloton at the Tour Auvergne - Rhône-Alpes well prepared and full of goals.



➡️ Read the full story here: https://t.co/WVyuG8aDCj



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📷 Twila Federica Muzzi pic.twitter.com/AljgjQZeBK



— Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) June 7, 2026

Red Bull-Bora-Hansgrohe heeft een voorselectie voor de Tour, waar Van Gils deel van uitmaakt. Later op het jaar wil hij schitteren in enkele koersen die hem liggen. Hij pikt er alvast enkele afspraken uit.

"Als ik naar de Tour mag, hoop ik daar goed uit te komen en in het najaar niet eens de benen te voelen", zegt hij. "We hebben sowieso overal een sterke ploeg, maar in wedstrijden als de Clasica San Sebastian en de koersen in Canada wil ik wel meedoen."

Samen met Gianni Vermeersch aan de start

Maar eerst dus de Tour Auvergne-Rhône-Alpes afwerken en vooral zonder kleerscheuren aan de finish raken. Van Gils verschijnt in Frankrijk aan de start aan de zijde van onder meer Gianni Vermeersch.