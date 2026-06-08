Jonathan Vaughters doet opvallende onthulling na ritzege in Tour Auvergne-Rhône Alpes

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Jonathan Vaughters doet opvallende onthulling na ritzege in Tour Auvergne-Rhône Alpes

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De eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône Alpes leverde meteen een Franse ritzege op. De overwinning was voor de 25-jarige Alex Baudin van EF Education-EasyPost. Ploegmanager Jonathan Vaughters reageerde op X.

Lorenz Lomme

Jonathan Vaughters doet opvallende onthulling na ritzege in Tour Auvergne-Rhône Alpes

Jonathan Vaughters had redenen om te vieren na de zege van Alex Baudin. Temeer omdat hij onlangs een belangrijke beslissing nam over de toekomst van de renner bij EF Education-EasyPost.

"Ik denk dat het een goede zaak is dat ik vorige week zijn contract heb verlengd", zegt Vaughters op X. De Amerikaan vertelt er wel niet bij tot wanneer Baudin nu vastligt.

De Fransman rijdt sinds 2025 voor EF Education-EasyPost. Hij kwam toen over van Decathlon AG2R. Na zijn sterke seizoen tot nu toe wordt Baudin dus beloond voor zijn prestaties. 

De eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône Alpes leverde meteen een Franse ritzege op. De overwinning was voor de 25-jarige Fransman Alex Baudin van EF Education-EasyPost. Die moest achteraf iets bekennen.

Baudin sprong weg met een groep van tien vluchters en bleef als enige voorop tot diep in het slot. Hij hield sterk stand en kwam alleen binnen. Hij boekte zo de grootste zege in zijn carrière. Hij wist achteraf met zijn vreugde geen blijf.

Baudin had een voedselvergiftiging

“Ik besef het nog niet helemaal…", vertelde hij in het flashinterview, geciteerd door WielerFlits. "Ik geloofde het pas op 500 meter van de finish, dat het binnen was. Ik kan het ook niet verwoorden. Ik had deze rit echt wel aangekruist om mee te zitten in de vlucht. De vluchters waren vandaag wel kansrijk."

De voorbereiding van Baudin op de Tour Auvergne-Rhône Alpes verliep nochtans niet vlekkeloos. "Ik had echt fantastische benen, al geloofde ik niet echt in de zege. Ik had gisteren namelijk nog last van een voedselvergiftiging. Dan is het helemaal crazy dat ik dit nu mag meemaken."

Baudin rijdt een goed seizoen

Baudin is aan een goed seizoen bezig en liet al enkele mooie resultaten noteren. Hij werd negende in het eindklassement van Parijs-Nice en eindigde als derde in de GP Miguel Indurain. Daarna tekende hij voor een negende plaats in het algemene klassement van de Ronde van het Baskenland.

Voorts werd hij ook elfde in de Amstel Gold Race, zesde in de Waalse Pijl en achtste in Eschborn-Frankfurt. Hij boekte dus zijn eerste zege van het seizoen. Geen evidentie, beseft hij.

Een lastige tweede rit

"Het is tegenwoordig zo lastig om koersen te winnen. Je hoopt en wacht er ook wel op. Ik was zeer goed voorbereid en vandaag stonden de wielersterren een keertje goed. Dat ik ook de gele trui pak, maakt het nog mooier. Mijn hele familie is hier aanwezig, om mee te vieren."

De tweede rit kondigt zich net als de eerste aan als pittig. In het slot liggen twee hellingen die voor de schifting kunnen zorgen. Baudin en zijn ploegmaats zullen dus bij de les moeten zijn om de leiderstrui te verdedigen.

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