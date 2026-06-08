Jonathan Vaughters doet opvallende onthulling na ritzege in Tour Auvergne-Rhône Alpes

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De eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône Alpes leverde meteen een Franse ritzege op. De overwinning was voor de 25-jarige Alex Baudin van EF Education-EasyPost. Ploegmanager Jonathan Vaughters reageerde op X.