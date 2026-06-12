Koers LIVE: Van Aert geeft op door valpartij, Van Gils mee in de vlucht

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Zijn valpartij speelt Wout van Aert nog altijd parten. Hierdoor zal hij in de Dauphiné, nu de Tour Auvergne-Rhône-Alpes genaamd, niet meer van start gaan. Enkele andere Belgen roeren zich wel nog.