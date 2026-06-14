Koers LIVE: Opgave Seixas in Auvergne-Rhône-Alpes, Magnier wint Muur Classic Geraardsbergen

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Ongetwijfeld hopen een aantal Belgen een mooie zaak te doen in de verschillende koersen die vandaag op het programma staan. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wil Cian Uijtdebroeks nog opschuiven. Voorts wordt onder meer ook nog de Copenhagen Sprint gereden.