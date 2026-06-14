Koers LIVE: Opgave Seixas in Auvergne-Rhône-Alpes, Magnier wint Muur Classic Geraardsbergen
Foto: © photonews
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Ongetwijfeld hopen een aantal Belgen een mooie zaak te doen in de verschillende koersen die vandaag op het programma staan. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wil Cian Uijtdebroeks nog opschuiven. Voorts wordt onder meer ook nog de Copenhagen Sprint gereden.
Magnier wint Muur Classic Geraardsbergen
In de Muur Classic Geraardsbergen sloegen Teuns en Berckmoes een gat na de Denderoordberg. Richting de Vesten in Geraardsbergen werden ze toch weer overrompeld, op weg naar een sprint met een grote groep. Magnier knalde op de Vesten iedereen uit het wiel en bevestigde hij zijn goede vorm.
Winnen in een vlakke sprint deed hij al vaker, maar dit is toch een zege op een andere manier voor de Fransman van Soudal Quick-Step. Floris Van Tricht spurtte voor NSN Cycling naar een mooie tweede plaats. Berckmoes hield zich nog goed staande en pakte zo toch nog de derde plaats.
Seixas geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Een dag na zijn valpartij is het nu dan toch einde verhaal voor Paul Seixas in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Het Franse toptalent kon in de zevende rit nog dapper de schade beperken na een inhaalrace. Hij ging ook nog van start in de achtste en laatste rit, maar onderweg ging het veel minder goed.
❌ Abandon de Paul Seixas. Tombé hier, le leader de @decathloncmacgm quitte la route du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026
Paul Seixas abandons the race. After crashing yesterday, the @decathloncmacgm leader is forced to leave the #TourAuvergneRhoneAlpes 🚑 pic.twitter.com/ejDvCrMJEk
Seixas, met verbanden rond beide armen, moest al snel lossen in de loodzware slotrit en is afgestapt. Met zijn opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes komt er ook een groot vraagteken achter de naam van Seixas richting de Tour de France. Daar zou hij zijn debuut maken en een van de uitdagers worden van Pogacar en Vingegaard.
De Plus in ontsnapping in Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Wat Rune Herregodts doet op het vlakke in Denemarken, doet Laurens De Plus op meer bergachtig terrein in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes: meegaan in de ontsnapping. De Plus ging gisteren ook in de zevende rit mee in de vlucht. Toen streden de klassementsmannen echter voor de ritzege.
🏁 113km - ⏱️ 15’’— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026
7️⃣🚴🏻♂️<🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚴🏻♂️🚗
Un groupe de 7 a réussi à creuser un petit écart.
7 riders managed to open up a gap.
L'échappée :
🇧🇪 Laurens De Plus
🇪🇸 Carlos Rodriguez
🇫🇷 Léo Bisiaux
🇩🇪 Georg Steinhauser
🇫🇷 Valentin Paret-Peintre
🇨🇴 Harold Tejada
🇫🇷 Clément Braz…
De Belg van Netcompany INEOS zal hopen dat de vluchters deze keer meer marge krijgen. Zeven renners zitten samen met hem in de vroege ontsnapping: Rodriguez, Bisiaux, Steinhauser, Paret-Peintre, Tejada, Bouchard en Afonso Braz. Er zitten heel wat aardige klimmers bij, maar het is de vraag wat ze kunnen als Del Toro zijn duivels ontbindt.
Ongetwijfeld hopen een aantal Belgen een mooie zaak te doen in de verschillende koersen die vandaag op het programma staan. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes wil Cian Uijtdebroeks nog opschuiven. Voorts wordt onder meer ook nog de Copenhagen Sprint gereden.
Cian Uijtdebroeks maakte indruk in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes door op de Grand Colombier naar een knappe vijfde plaats te klimmen. Zo kan hij de darmproblemen die er geweest zijn wat doen vergeten. "Ik heb veel op het toilet gezeten", lacht hij voor aanvang van de slotrit bij Sporza. "Hopelijk kan ik de lijn van gisteren doortrekken."
Door die vijfde plaats in de rituitslag van voorbije zaterdag is hij in het algemeen klassement opgeklommen naar de achtste stek. Is er nog meer mogelijk? "Het doel is om op te schuiven. Er is zeker nog marge, maar de jongens voor mij zijn ook heel sterk. Del Toro en Ayuso steken er wat bovenuit, maar achter hen is het een open strijd."
Herregodts in de vlucht in Copenhagen Sprint
Afwachten maar wat het wordt in de slotetappe naar Brison. Dat wordt in elk geval voer voor klimmers. De sprinters zijn dan weer in Denemarken aan zet, in de Copenhagen Sprint. Op weg naar de Deense hoofdstad leggen niet alle landgenoten hier zich bij voorbaat bij neer. Rune Herregodts maakt deel uit van een kopgroep van vijf.
Het wordt voor de renner van UAE Team Emirates-XRG een huzarenstukje om de sprint te vermijden, want zo heeft bijvoorbeeld Jordi Meeus er zijn zinnen op gezet om deze eendagskoers voor het tweede jaar op rij te winnen. Herregodts zit samen met Foldager, Levy, Rodenberg en Andersen in de vlucht. Zij geraakten al snel voorop.
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Muur Classic Geraardsbergen in België
In eigen land is dan nog een ander type renner aan zet. De Muur Classic Geraardsbergen wordt immers gereden. Het is een koers van 1.1-categorie waar de liefhebbers van het Vlaamse werk wel hun hartje bij kunnen ophalen.
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