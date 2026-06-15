🎥 Nadat beelden de wereld rondgaan: Belg geeft extra uitleg over vreemde valpartij

Liam Slock heeft zijn eerste profzege beet, maar vooral de manier waarop zal nog lang nazinderen. De Belg won de GP Gippingen, ging tijdens zijn zegegebaar tegen de vlakte en schoof al glijdend over de meet. Nu geeft hij tekst en uitleg.

Eerste profzege wordt instant klassieker

Liam Slock beleefde in de Zwitserse GP Gippingen een dag die hij nooit meer zal vergeten. De 25-jarige Belg van Lotto Intermarché klopte onder meer Richard Carapaz en Aleksandr Vlasov in een sprint met drie en boekte zo zijn eerste overwinning bij de profs. Maar nog voor hij goed en wel over de streep was, ging het mis. De beelden van zijn val tijdens het vieren van de overwinning gingen in sneltempo de wereld rond.

Een windstoot zorgde voor de crash

Volgens Slock was er geen sprake van overmoed of een stuurfout. "Ik zag direct dat ik een redelijk groot gat had. Ik wilde volop genieten van mijn eerste overwinning", vertelde hij aan Sporza.

Even later volgde de verklaring voor de opvallende tuimelpartij. "Er was een windvlaag. Mijn voorwiel werd weggeblazen, waardoor ik ten val kwam en gelukkig net over de meet schoof." Die onverwachte rukwind zorgde ervoor dat zijn feestmoment plots veranderde in een spectaculaire glijpartij.

Geen beginnersfout

Slock kan achteraf zelfs lachen met het voorval. Hij benadrukt dat het niet aan gebrek aan ervaring lag. "Ik heb al vaak geoefend op zonder handen rijden, dus daar lag het niet aan." Ook tijdens de val bleef hij opvallend rustig.

De Belg twijfelde geen seconde aan zijn overwinning. "Ik was eigenlijk vrij zeker, omdat ik wist dat mijn transponder ook over de finish was gekomen." Dat bleek ook uit de officiële uitslag, waarin hij Carapaz en Vlasov achter zich hield.





Geluk bij een ongeluk

Het mooiste nieuws voor Slock kwam na de finish. Niet alleen bleef de overwinning overeind, ook de fysieke schade viel goed mee. "Mijn elleboog doet een klein beetje pijn en is een beetje gezwollen, maar ik heb al erger meegemaakt", klonk het nuchter.

Daardoor kan onze landgenoot vooral genieten van een historische dag. Zijn eerste profzege kwam er tegen sterke tegenstand en leverde meteen een van de opvallendste wielerbeelden van het seizoen op.