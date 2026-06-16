Wielerfans zien de bui al hangen rond Wout van Aert: "Het is vreselijk nieuws"

Wout van Aert moet voor de zoveelste keer terugkeren na een blessure. Sommige wielerfans zien de bui al hangen en bereiden zich voor op een Tour de France zonder Van Aert.

Helaas moeten we midden juni vaststellen dat die vrees reëel is. Ook bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike geven ze toe dat het een race tegen de klok wordt. De ploeg tilde bovendien zwaar aan zijn opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dit moest immers wel betekenen dat er iets aan de hand was dat helemaal niet voorzien was.

Door zijn elleboogblessure gaat Van Aert voorlopig niet mee op hoogtestage, wat automatisch zijn deelname aan de Tour de France in gevaar brengt. Er is nog niets definitief beslist, maar alles hangt af van hoe de blessure evolueert, en de tijd speelt niet in het voordeel van Visma-Lease a Bike en Van Aert. Dat besef is ook op sociale media doorgedrongen.

Grap over Van Aert is nu de realiteit

Daar kunnen fans getuigen hoe erg ze meeleven met Van Aert, en dat doen ze ook. Het X-account van Mihai Simion dat wielernieuws verspreidt, heeft die discussie op gang gebracht. De beheerder van die pagina grapte eerst nog dat de blessure van Van Aert ernstig zou kunnen zijn. "Hij zou echt de Tour kunnen missen," klinkt het nu.

Bittersweet season for Wout... — Massimo Campostrini (@mcampostrini60) June 15, 2026

Ook veel andere X-gebruikers hebben daar hun mening over. Massimo Campostrini noemt het een bitterzoet seizoen voor Van Aert, met zowel hoogte- als dieptepunten. Het absolute hoogtepunt blijft ongetwijfeld het winnen van Parijs-Roubaix. Als Van Aert niet fit raakt voor de Tour, is dat wellicht de grootste ontgoocheling van het seizoen.



Lees ook... Dit doet mogelijk toch een tikkeltje pijn: plots slecht nieuws voor Remco Evenepoel›

Alles voor Vingegaard

Jakob Fredensborg stelt voor dat Tulett Van Aert zou kunnen vervangen. "Misschien wordt het zo een team met een duidelijkere opdracht." Een zekere David stelt ook dat alles nu om Jonas Vingegaard draait. "Jonas heeft een ploeg nodig die volledig achter hem staat. Als het niet goed gaat met Wout, denk ik niet dat ze hem moeten meenemen."

Terrible news😩 — Jenny Jones 🇺🇦🌻 (@JennyJonescx) June 16, 2026

In elk geval kan niet worden ontkend dat de huidige situatie een serieuze domper is. "Het is vreselijk nieuws," schrijft Jenny Jones. Wat deze hele zaak nog erger maakt, is dat Matteo Jorgenson ook nog niet in topvorm verkeert. Er is dus niemand die zomaar even de rol kan overnemen die Van Aert vertolkte bij de Tourzeges van Vingegaard.

Tulett en Piganzoli potentiële vervangers

Er kan natuurlijk altijd iemand naar de Tour gaan in de plaats van Van Aert, en dat zal zeker een getalenteerde Visma-renner zijn. De naam van Tulett circuleert, maar ook die van Davide Piganzoli doet de ronde. Wielerfans zijn onder de indruk geraakt van hem na het sterke werk van de Italiaan voor Vingegaard in de Giro.

Benji Naesen stelde eerder al voor dat Per Strand Hagenes zich klaar moet houden. Op basis van het verleden blijft een fitte Van Aert de beste optie. Het is echter de vraag hoe groot de kans is dat Van Aert volledig fit aan de Grand Départ op 4 juli staat. Een Tour de France kun je immers niet gebruiken om tijdens de koers beter te worden, zoals de bedoeling was met de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.