Analyse UPDATE: Visma-Lease a Bike bevestigt dat Van Aert niet naar de Tour gaat

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Wout van Aert moet voor de zoveelste keer terugkeren na een blessure. Sommige wielerfans zien de bui al hangen en bereiden zich voor op een Tour de France zonder Van Aert.