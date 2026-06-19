KOERS LIVE 19/06: Koninginnenrit in België, rare race in Oezbekistan al voorbij

De Tour de France laat nog eventjes op zich wachten, maar de renners zijn zich wel al volop aan het voorbereiden op die grote ronde. En dus wordt er overal ten lande en in de wereld opnieuw rondgereden. Wij bundelen al het nieuws op één plaats.

Grand Prix Jizzakh is een prooi voor Cameron Scott

In Oezbekistan stond donderdag en vrijdag de Grand Prix Jizzakh op het programma. De rit van donderdag was een rit van 154 kilometer, die door onveilige koerssituaties werd geannuleerd en uiteindelijk werd vervangen door een soort proloog van drie kilometer.

Daarin was Dylan Hopkins van Roojai Insurance Winspace de beste. Op vrijdag was er dan weer wél een rit in lijn, die werd gewonnen door Cameron Scott van Li Ning Star. Die pakte zo ook meteen de eindwinst na een derde plaats in de proloog. Er reden geen Belgen mee in Oezbekistan.

Koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour

Maar er staat deze vrijdag nog veel meer op het programma. Bij de mannen én bij de vrouwen is er de derde rit in de Ronde van Zwitserland, terwijl er ook in de Baloise Belgium Tour de derde etappe is die op het programma staat.

Met ook nog de Giro Next Gen en de Ronde van Slovenië onder meer wordt het een drukke vrijdag. Maar we kijken toch graag even met wat meer aandacht richting de rit in de Baloise Belgium Tour, die toch als een echte koninginnenrit mag gezien worden.

Knallen richting Durbuy

De kans dat Tim Merlier nog leider is na de rit van vrijdag is bijzonder klein, want we rijden 173 kilometer lang in de Ardennen van Durbuy naar Durbuy. Het slot van de race mag er zeker zijn, met de Côte de Hermanne (2,2 km aan 5,8%), de Côte de Coquaimont (800 meter aan 5,1%) en de Mur de Durbuy (1,2 km aan 6,2%) in de laatste vijftien kilometer.





De toppers mogen dus wakker worden. Vooraf werd al veel verwacht van Tibor Del Grosso, terwijl ook namen als Florian Vermeersch en Jasper Stuyven vrijdag moeten opstaan. Of kan Jasper Philipsen overleven richting Durbuy?