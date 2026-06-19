KOERS LIVE 19/06: Thibau Nys zegt waar hij aan kapot gaat, bisnummer Pithie en Red Bull
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De Tour de France laat nog eventjes op zich wachten, maar de renners zijn zich wel al volop aan het voorbereiden op die grote ronde. En dus wordt er overal ten lande en in de wereld opnieuw rondgereden. Wij bundelen al het nieuws op één plaats.
Pithie behaalt tweede ritzege in Slovenië
In de Ronde van Slovenië liep het gisteren verrassend mis voor Red Bull-BORA-hansgrohe in de sprint. Ze probeerden het deze keer dus eerst op een andere manier, door een gat te laten vallen voor Cattaneo. De Italiaan werd echter weer ingerekend, waardoor Laurence Pithie toch weer aan de bak moest en zou spurten. De Nieuw-Zeelander trok nu wel aan het langste eind, voor Stefano Oldani en Ivan Cobo.
La passe de deux pour Laurence Pithie ! Le Néo-Zélandais remporte la troisième étape du Tour de Slovénie.— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 19, 2026
Le #TourofSlovania est à suivre en exclusivité sur Eurosport via HBO Max pic.twitter.com/ErEO00ZBAx
In de derde rit behaalde Pithie dus zijn tweede ritzege, nadat hij ook al in de openingsetappe zegevierde. Pithie verstevigt zo ook zijn leidersplaats in de Ronde van Slovenië.
Vervaeke en De Pestel in vlucht in Zwitserland
De Belgische aanvalslust strekt tot in het buitenland. In de derde etappe van de Ronde van Zwitserland hebben twee van de zeven vluchters immers de Belgische nationaliteit. Louis Vervaeke en Sander De Pestel hebben de slag niet gemist en zijn mee met de kop van de koers.
@tds #TourdeSuisse 127.5 km meta inicia el ascenso a wildhaus (8.9 km al6,8 %), y en la fuga con ventaja de 1’25” pic.twitter.com/SOGvHderRb— DeportesVM (@DeportesVMLuis) June 19, 2026
Vooral de aanwezigheid van Vervaeke vooraan is opvallend. Het is immers eerder een dag voor de sprinters dan voor de klimmers, al moeten de renners wel enkele hellingen over. Ook aanwezig in de vroege ontsnapping: Lorenzo Germani, Axel Laurance, Sam Oomen, Simon Dalby en Marco Brenner.
Belgische aanvallers in Baloise Belgium Tour
In de Baloise Belgium Tour staat de koninginnenrit van en naar Durbuy op het programma. Er vormde zich al snel een kopgroep van vijf renners. Daar waren drie Belgen bij die dus op zoek gaan naar succes in eigen land. Dat zijn Michiel Hielen, Gianni Marchand en Victor Hannes.
De samenstelling van de vlucht komt volledig uit de Lage Landen. Het Belgische trio krijgt immers het gezelschap van Nederlanders Stijn Appel en Roy Hoogendoorn. Het is echter weinig waarschijnlijk dat deze vroege vluchters voor een verrassing kunnen zorgen. De klassementsmannen zullen erop gebrand zijn om in Durbuy hun slag te slaan.
Thibau Nys: "Hitte maakt me kapot"
De mannen zijn in de Ronde van Zwitserland eveneens toe aan de derde etappe. Een goed moment om nog eens te horen hoe het met Thibau Nys gaat, dachten ze bij Cycling Pro Net. De 23-jarige Nys kwam met een heel eerlijke bekentenis: hij heeft zich nog niet kunnen testen. "De hitte maakt me volledig kapot. Ik heb de laatste twee dagen mijn vorm niet kunnen tonen. Ik heb het moeilijk gehad."
Het is al goed nieuws dat Nys deze ochtend aan de start verscheen. "Ik vreesde gisteren dat ik de aankomst niet ging halen, maar ik houd het moreel hoog. Hopelijk past het lichaam zich aan en kan ik daarna iets proberen. Voorlopig is het overleven. Ik denk dat het wel oké met me gaat, maar de temperatuur blokt me volledig af."
Bossuyt rijdt top drie in Ronde van Zwitserland
In de Ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft Shari Bossuyt van zich doen spreken. De renster van AG Insurance-Soudal is naar de derde plaats gesprint in de derde rit van en naar Bad Ragaz. Dromen van de ritzege zat er niet in: Zoe Bäckstedt was zodanig snel dat ze iedereen uit het wiel knalde. De Amerikaanse Lily Williams werd tweede en Shari Bossuyt dus derde. Longo Borghini blijft leidster.
EXPLOSIVE! 🔥— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 19, 2026
Zoe Bäckstedt powers to victory with a HUGE sprint at the Tour de Suisse Women 👏 pic.twitter.com/trWFZ5yJCJ
Elders doen ze hun best om criteriums naar waarde te blijven schatten. Die zijn er steeds minder en minder, maar in Amerika delen ze nog altijd nationale titels uit voor het rijden van criteriums. Een mooie manier om dit stukje van het wielrennen op te waarderen. Luke Elphington won bij de mannen en Kendall Ryan bij de vrouwen.
De Tour de France laat nog eventjes op zich wachten, maar de renners zijn zich wel al volop aan het voorbereiden op die grote ronde. En dus wordt er overal ten lande en in de wereld opnieuw rondgereden. Wij bundelen al het nieuws op één plaats.
Grand Prix Jizzakh is een prooi voor Cameron Scott
In Oezbekistan stond donderdag en vrijdag de Grand Prix Jizzakh op het programma. De rit van donderdag was een rit van 154 kilometer, die door onveilige koerssituaties werd geannuleerd en uiteindelijk werd vervangen door een soort proloog van drie kilometer.
Daarin was Dylan Hopkins van Roojai Insurance Winspace de beste. Op vrijdag was er dan weer wél een rit in lijn, die werd gewonnen door Cameron Scott van Li Ning Star. Die pakte zo ook meteen de eindwinst na een derde plaats in de proloog. Er reden geen Belgen mee in Oezbekistan.
Koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour
Maar er staat deze vrijdag nog veel meer op het programma. Bij de mannen én bij de vrouwen is er de derde rit in de Ronde van Zwitserland, terwijl er ook in de Baloise Belgium Tour de derde etappe is die op het programma staat.
Met ook nog de Giro Next Gen en de Ronde van Slovenië onder meer wordt het een drukke vrijdag. Maar we kijken toch graag even met wat meer aandacht richting de rit in de Baloise Belgium Tour, die toch als een echte koninginnenrit mag gezien worden.
Knallen richting Durbuy
De kans dat Tim Merlier nog leider is na de rit van vrijdag is bijzonder klein, want we rijden 173 kilometer lang in de Ardennen van Durbuy naar Durbuy. Het slot van de race mag er zeker zijn, met de Côte de Hermanne (2,2 km aan 5,8%), de Côte de Coquaimont (800 meter aan 5,1%) en de Mur de Durbuy (1,2 km aan 6,2%) in de laatste vijftien kilometer.
De toppers mogen dus wakker worden. Vooraf werd al veel verwacht van Tibor Del Grosso, terwijl ook namen als Florian Vermeersch en Jasper Stuyven vrijdag moeten opstaan. Of kan Jasper Philipsen overleven richting Durbuy?
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