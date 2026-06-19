KOERS LIVE 19/06: Thibau Nys zegt waar hij aan kapot gaat, bisnummer Pithie en Red Bull

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De Tour de France laat nog eventjes op zich wachten, maar de renners zijn zich wel al volop aan het voorbereiden op die grote ronde. En dus wordt er overal ten lande en in de wereld opnieuw rondgereden. Wij bundelen al het nieuws op één plaats.