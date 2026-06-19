Tadej Pogacar heel ongerust: "Niet van zijn gewoonte"

Rit 1 was meteen een voltreffer voor Tadej Pogacar in de Ronde van Zwitserland. En zo heeft hij de eindzege ook meteen zo goed als binnen. De rit van donderdag leverde echter onnodig veel stress op, zo leek het wel. Hij zat mogelijk ook logischerwijze met zijn gedachten elders.

Tadej Pogacar had op dag 1 in de Ronde van Zwitserland al meteen de race naar zijn hand gezet. En dus was de vraag niet of hij deze ronde zou gaan winnen, maar eerder hoeveel minuten verschil er zondag op de klok zal staan voor de rest.

Donderdag was echter een heel andere dag. Een zichtbaar nerveuze Pogacar ging zelf aan de kop van het peloton sleuren om toch nog een vluchtersgroep proberen bij te halen, maar dat lukte uiteindelijk net niet - de Sloveen werd achtste op een paar seconden.

Tadej Pogacar zichtbaar ongerust

Meteen ook zijn 'slechtste' resultaat van het seizoen, na tien overwinningen, een tweede, een vierde en een zesde plaats in de weinig koersdagen die hij al had. En ook de Ronde van Zwitserland zal hij zondag wel op zijn naam schrijven.

Maar er was dus ongerustheid. Verloofde Urska Zigart was - ook in Zwitserland - zwaar gevallen en daar zat de Sloveen duidelijk zwaar mee in. Na de wedstrijd belde hij ook meteen naar zijn verloofde om te weten te komen hoe het gesteld is.

Hoofd van Pogacar stond niet op koersen

Teammanager Mauro Gianetti ging zich vergewissen van de zaak voor de start van rit 2 en zag dat het veel erger had kunnen zijn dan de kaakbreuk die Zigart had opgelopen. Zo kon hij ook meteen Pogacar proberen gerust te stellen. Al lukte dat toch niet helemaal.



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"Zijn hoofd stond er niet naar, hij was niet in de mood om te koersen, aldus Gianetti. Hij was een beetje overstuur. Dat is niet van zijn gewoonte. Tijdens de koers heb ik de ploegleiders gezegd om Tadej verder op z'n gemak te stellen", aldus Gianetti in Het Laatste Nieuws.