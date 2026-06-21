Koers LIVE: Dubbelslagen Philipsen en Pogacar, Vervaeke pakt bergtrui
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Alec Segaert kan alvast nadenken over zijn volgende doelstelling, want hij zal niet deelnemen aan de slotrit van de Ronde van Zwitserland. Tadej Pogacar zal wellicht nog eens willen uitpakken en ook elders wordt er nog gekoerst.
Pogacar doet het ook met een dubbelslag
Zoals verwacht heeft Tadej Pogacar de Ronde van Zwitserland gewonnen. Net als Philipsen in België pakte Pogacar in Zwitserland op de slotdag de rit- en eindzege. Er was ook een Belgisch lichtpunt: Vervaeke stelde op de cols zijn bergtrui veilig. Op acht kilometer van de aankomst vertrok Pogacar solo op de slotklim.
Tadej Pogacar has taken the lead with km to go in the final stage of the Tour de Suisse! pic.twitter.com/MVz82uvSgU— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 21, 2026
In de laatste kilometer ging de Sloveen dan ook nog op en over Lenny Martinez, de enige vluchter die nog voorop was. Pogacar zette zo de puntjes op de i op het einde van een dominante week. Martinez werd tweede in de slotrit, Lemmen derde. Jarno Widar kwam knap als vierde over de meet.
Philipsen wint Baloise Belgium Tour na dubbelslag
In de laatste etappe van de Baloise Belgium Tour mengden Alex Aranburu, Jasper Philipsen en Jenno Berckmoes zich al in de Gouden Kilometer, met het oog op de strijd voor de eindzege. Die zou aan de finish in Hoeilaart nog altijd op het spel staan, net als de ritzege. Abrahamsen werd na een late uitval overrompeld in de slotkilometer.
Jasper Philipsen wins the final stage of Baloise Belgium Tour and thanks to the stage win, the final GC as well! Wow! 😮🇧🇪🔥#BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/IIEvsN9z0u— Eemeli (@LosBrolin) June 21, 2026
Philipsen kwam er op het juiste moment uit en sloeg zo een fraaie dubbelslag: de ritzege en eindzege is voor hem. Uiteraard is het een opsteker van jewelste richting de Tour de France, waar Philipsen al zo vaak naar winst spurtte. Berckmoes werd eervol tweede in de rit en het klassement.
Van Kerckhove 3e in Italië en Pidcock wint in Andorra
De eerste spraakmakende Belgische prestatie van de dag komt uit de Giro Next Gen. Matisse Van Kerckhove van Visma-Lease a Bike reed naar een knappe derde plaats in de afsluitende tijdrit. Hij eindigde op 32 seconden van ritwinnaar Lorenzo Finn, die zich zo verzekerde van de eindzege. Jasper Schoofs werd achtste in de rituitslag, Matteo Vanhuffel in het eindklassement.
🥉 𝗩𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗥𝗖𝗞𝗛𝗢𝗩𝗘 🇧🇪 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗗𝗜𝗨𝗠 𝗗𝗨 𝗖𝗛𝗥𝗢𝗡𝗢 !!! ⏱️🤩⭐️— Cyclisme Belge 🇧🇪 (@LeCyclismebelge) June 21, 2026
Le belge (19 ans) conclut son MAGNIFIQUE 𝙂𝙞𝙧𝙤 𝙉𝙚𝙭𝙩 𝙂𝙚𝙣 🩷 par une 3e place derrière Finn 🇮🇹 et Rafferty 🇮🇪
Jasper Schoofs 🇧🇪 8e 👀#GiroNextGen pic.twitter.com/rsuH6lv49H
Elders in Zuid-Europa waren de profs aan de bak, namelijk in de eendagskoers Andorra MoraBanc Classica. Tom Pidcock zette deze koers naar zijn hand en finishte met enkele seconden voorsprong op Carlos Verona. Sepp Kuss maakte het podium compleet. Pidcock paste nog voor de Ronde van Zwitserland wegens het oplopen van een mild virus, maar hij is alweer in vorm met het oog op de Tour de France.
#Replay 🎥 / #AMC2026 🇦🇩— Renaud Breban (@RenaudB31) June 21, 2026
🇬🇧 Tom Pidcock (PQT) s’impose et emmagasine de la confiance à l’approche du #TDF2026. Il remporte la Andorra MoraBanc Clasica devant 🇪🇸 Carlos Vérone (LTK). pic.twitter.com/jiZwR5AY56
Bisnummer Lipowitz en eerste zege Vos
In de slotrit van de Ronde van Slovenië lag er in de finale nog een kort en steil klimmetje. Daar trok Florian Lipowitz fors door. Na zijn ritzege van gisteren was de Duitser zo op weg naar een bisnummer. Deze keer werd hij door niemand meer bijgehaald: een tweede ritzege en de eindzege dus voor Lipowitz. Evenepoel is gewaarschuwd met het oog op de Tour. Pithie en Fancellu werden tweede en derde in de rit.
In het vrouwenwielrennen heeft Marianne Vos haar eerste zege van het seizoen behaald in Barcelona. Eerder in de Ronde van Catalonië liet ze een ritzege aan ploeggenote Nienke Veenhoven. Deze keer waren de rollen omgekeerd. Vos spurtte veruit het snelst in het peloton, Veenhoven vierde als tweede in de rituitslag en als winnares van de puntentrui mee. Nicole Steigenga bezorgde AG Insurance-Soudal een derde plek. De eindzege gaat naar Paula Blasi.
🐐 VOS ES MUCHA VOS— Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 21, 2026
Marianne Vos no perdona y se lleva la victoria en una última etapa de la Volta a Catalunya en la que Paula Ostiz brilló en la escapada; Paula Blasi se lleva la general en casa#VoltaCatalunya | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/nRfaBlEUhA
Vervaeke en andere Belgen in de aanval
Ook op de laatste dag van de week is de aanvalslust bij de Belgische wielrenners niet te temmen. De Baloise Belgium Tour zou weleens op een secondenspel kunnen uitdraaien. Om de favorieten te verschalken, mikken Belgen zoals Victor Hannes, Kay De Bruyckere en Zeno Moonen op de vlucht. Hun metgezellen in de slotrit naar Hoeilaart zijn Baguelin, Konings, Brunel en Appel.
In de Ronde van Zwitserland is het Louis Vervaeke die samen met heel wat schoon volk in de ontsnapping zit. Vervaeke heeft zo zijn eigen doel, want hij draagt de bergtrui en zal hopen om die te kunnen behouden. Mogelijk is Tadej Pogacar de gevaarlijkste klant, zonder dat hij het zelf wil. "We zijn hier om te winnen", verklaarde Pogacar bij Cycling Pro Net. Een derde ritzege zal hij dus niet zomaar laten liggen.
Reusser wint Ronde van Zwitserland voor vrouwen
Bij de vrouwen zit de Ronde van Zwitserland er al op. Marlen Reusser heeft zich verzekerd van de eindzege door ook de sloetetappe naar haar hand te zetten. Reusser begon als leidster aan de laatste rit naar Villars-sur-Ollon en reed in de Alpen met een kleine voorsprong solo naar de ritzege. Kerbaol en Niewiadoma strandden op zeven seconden op de tweede en derde plaats.
🇨🇭 Desde Suiza 𝒄𝒐𝒏 𝒎𝒖𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒄𝒉 y con un +1 para el Tour— Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 21, 2026
🔥 La corredora del @Movistar_Team, Marlen Reusser, cierra a lo grande su victoria en el Tour de Suiza y se apunta a la lista de nombres a tener en cuenta de cara al Tour#TourdeSuisse | #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/HKoz27l7IF
De top drie uit de laatste rit is ook exact de top drie uit het eindklassement. Alleen is de voorgift van Reusser in het klassement wat groter. Ze wint de Ronde van Zwitserland met een voorsprong van 1'31" op Kerbaol. Reusser is een voormalige ploeggenote van Lotte Kopecky en rijdt nu bij Movistar.
Bahrain Victorious, de ploeg van Segaert, heeft laten weten dat de Belg niet aan de start verschijnt van de laatste rit van de Ronde van Zwitserland. Met een mededeling op sociale media maakte de ploeg zijn opgave bekend. "Na een sterke prestatie in de tijdrit, wat zijn specialiteit is, zal Alec Segaert niet van start gaan in de laatste etappe van de Tour de Suisse."
Segaert werd in die tijdrit zeventiende, op bijna 47 seconden van ritwinnaar Pogacar. Het tijdrijden is inderdaad al lang een specialiteit van Segaert, maar inmiddels heeft hij misschien een nog wel groter patent op late uitvallen in ritten in lijn. In Zwitserland wacht alleen nog een loodzware slotrit, waarin voor Segaert dus weinig te halen valt.
🇨🇭 #TourdeSuisse— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 21, 2026
📣 After a strong performance in his specialty, the time trial, @SegaertAlec will not start the final stage of the @tds
As part of his planned programme, Alec now shifts his focus to recovery and preparation for the next goals ahead. pic.twitter.com/DSHt7ecHnu
Er staan drie passages over de Col de la Croix op het programma. Mogelijk mogen we ons verwachten aan een nieuw nummertje van leider Tadej Pogacar, die de Ronde van Zwitserland al vanaf de eerste dag in een wurggreep houdt. De Sloveen won al twee ritten en zal op weg naar de eindzege wellicht zijn derde ritzege willen boeken.
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Ook andere rittenkoersen toe aan hun ontknoping. In de Baloise Belgium Tour is het op weg naar Hoeilaart aan leider Alex Aranburu om zich niet te laten verrassen. Zijn voorsprong op Jasper Philipsen, Jenno Berckmoes en Quinten Hermans bedraagt slechts enkele seconden. Lipowitz zal wellicht de Ronde van Slovenië winnen. Zijn ploegmaat Pithie kan in de slotrit voor zijn derde ritzege gaan.
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