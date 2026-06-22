KOERS LIVE 22/06: Wiebes en Vandeputte aan het feest op speciale grond
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Lorena Wiebes kennen we als absolute rassprintster. En Niels Vandeputte als veldrijder. Zondag hebben ze echter beiden op een heel andere ondergrond weten te winnen. In Luxemburg stond er een gravelrace op het programma.
Li Ning Star zet binnenkort de stap naar het profwielrennen
Li Ning Star maakt de laatste jaren vooral indruk in het Aziatische circuit. Vorig jaar wonnen ze met onder meer Alexander Salby al 18 overwinningen, maar dit jaar doen ze nog veel beter met al 26 overwinningen en het jaar is nog lang niet voorbij.
In een reportage van Escape Collective is het duidelijk dat er nu al heel professioneel wordt gewerkt bij het team. En daar zou het niet bij mogen of gaan stoppen. Tegen 2028 moeten ze nog een stap verder staan. Als alles goed gaat, krijgen we in 2028 voor het eerst een Chinees team in de Proseries van de UCI.
Piganzoli dan toch mee naar de Tour de France?
In onze analyse over de potentiële vervangers van Van Aert hebben we Piganzoli ook vermeld, al zou het een verrassing zijn als hij naar de Tour gaat. Dat is ook na zijn zege zo. De Route d'Occitanie is een 2.1-koers: de kwaliteit van het deelnemersveld is niet te vergelijken met dat in de Tour de France.
Er zijn dus ploegmaats met betere papieren. Alhoewel? Volgens La Gazetta dello Sport maakt Piganzoli intern nog altijd kans. Het is natuurlijk de vraag of zijn team hem twee grote rondes kort na elkaar wil laten rijden, ook al laat hij momenteel dus wel goede dingen zien.
Quinn Simmons jaartje langer in Stars & Stripes
In de Verenigde Staten deze zomer meer dan alleen maar het Wereldkampioenschap voetbal. Ook daarbuiten is er heel wat te beleven. Zo ook onder meer in het wielrennen, waar er het nationaal kampioenschap op de weg op het programma stond. En dat leverde een derde titel en trui op voor Quinn Simmons in vier jaar.
De flamboyante renner kan zo een jaartje langer de nationale vlag op zijn truitje eren. Op zo'n dertig kilometer van de streep trok hij ervandoor om met een knappe solo uit te pakken, waarbij hij zijn twee medevluchters Kevin Vermaerke (UAE Emirates XRG) en Larry Warbasse (Tudor) nog op twee minuten reed. Bij de vrouwen won Kate Courtney, een sterke renster op de mountainbike die de switch richting weg aan het maken is.
Lorena Wiebes kennen we als absolute rassprintster. En Niels Vandeputte als veldrijder. Zondag hebben ze echter beiden op een heel andere ondergrond weten te winnen. In Luxemburg stond er een gravelrace op het programma.
In Luxemburg stond zondag een manche van de UCI Gravel World Series op het programma. De Eislek Gravel Luxembourg in Vianden was maar aan zijn tweede editie toe, maar over bijna 110 kilometer koersen over drie pittige rondjes is het nu al een klassieker in wording.
"Vanaf het allereerste begin worden de renners ondergedompeld in een omgeving waar geschiedenis en uitdaging hand in hand gaan. De wedstrijd start in het centrum van Vianden met een opvallende klim over kasseien, die rechtstreeks omhoog leidt naar het iconische kasteel van Vianden – een bouwwerk dat al eeuwenlang over de vallei waakt."
Meteen de toon gezet
"Het is een spectaculaire opening die meteen de toon zet. Van daaruit loopt het parcours langs het kasteel en duikt het vervolgens het dichte bos van Vianden in. Hier brengt een gestage klim van ongeveer 10 kilometer de renners naar het hoogste punt van het parcours, op 510 meter hoogte", aldus de organisatie op haar webstek.
De race zelf dan? Bij de mannen werd dat een pittige sprint met vijf na meer dan honderd kilometer afzien. En aan het einde won er een Belg - met veldritervaring. Niels Vandeputte klopte Joris Nieuwenhuis en Petr Vakoc in de eindsprint.
Lorena Wiebes wint bij de vrouwen
Bij de toppers ook nog een aantal absolute gewezen wielerhelden. Laurens Sweeck eindigde net buiten de top-10, gouden Greg Van Avermaet moest het zien te stellen met een twintigste plaats op een toch wel stevig en lastig parcours.
Bij de vrouwen kregen we dan weer géén sprint, ook al won er wel een absolute rassprintster. Lorena Wiebes knalde alles en iedereen uit het wiel en wist uiteindelijk te winnen met meer dan een minuut voorsprong op Sophie Wright. Femke Gerritse werd derde, Hanne Van Loock was eerste Belgische op plaats vier.
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