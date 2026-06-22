KOERS LIVE 22/06: Wiebes en Vandeputte aan het feest op speciale grond

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Lorena Wiebes kennen we als absolute rassprintster. En Niels Vandeputte als veldrijder. Zondag hebben ze echter beiden op een heel andere ondergrond weten te winnen. In Luxemburg stond er een gravelrace op het programma.