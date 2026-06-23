UPDATE CONTRACTEN: Ploeg Pogacar gaat door met sterkhouder, goed nieuws voor 2 Belgen

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Er is goed nieuws voor het Belgische wielrennen. Ook de komende jaren zijn Shari Bossuyt bij de vrouwen en Sylvain Moniquet bij de mannen in het profpeloton te zien. Beiden hebben hun contract bij hun huidige ploeg verlengd.