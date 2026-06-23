Zet u schrap voor grote show van Visma-Lease a Bike: verrassing als vervanger Van Aert of overwint de logica?

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Zet u schrap voor grote show van Visma-Lease a Bike: verrassing als vervanger Van Aert of overwint de logica?
Foto: © photonews

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Valt er vandaag een verrassing uit de bus? Het is in elk geval de dag waarop Visma-Lease a Bike met zijn grootse show komt en dus zal bekendmaken wie naar de Tour gaat.

Vandaag is de dag dat we het eindelijk te weten gaan komen. Vanaf het moment dat Wout van Aert verstek moest geven voor de Tour de France, kondigde zijn ploeg aan op 23 juni de Tourselectie bekend te maken. Zes namen liggen volledig vast. Wellicht komt daar ook nog Per Strand Hagenes bij en dan is er dus nog één plekje vacant.

Ondertussen weten we ook dat de bekendmaking zal verlopen via een grote liveshow. Deze zal u om 16u kunnen bekijken op YouTube. Noteer dit tijdstip dus zeker in uw agenda als u een van de eersten wil zijn die kan ontdekken wie de vervanger van Van Aert wordt. Deze renner krijgt immers toch een bijzonder grote verantwoordelijkheid.

Visma zal verwachtingen temperen

Natuurlijk zal Visma-Lease a Bike wel realistisch zijn en niet verwachten dat de renner in kwestie ook brengt wat de allerbeste Van Aert bracht in de Touredities van 2022 en 2023. U zou kunnen vermoeden dat ze bij Visma-Lease a Bike al langer weten wie ze in de plaats van Van Aert meenemen, maar mogelijk is dit toch niet het geval.

Eerder meldden we immers dat Davide Piganzoli nog altijd in de running was om mee te gaan naar de Tour. Dat is opvallend, aangezien hij zelf in zijn flashinterview na zijn overwinning in de Route d'Occitanie beweerde dat de Tour niet op zijn programma stond. Het zou een verrassing zijn als hij meegaat, maar het valt niet uit te sluiten. We namen hem dan ook op in onze analyse met potentiële vervangers van Van Aert.

Verrast Visma-Lease a Bike of niet?


De verrassing zou 'm voornamelijk zitten in het feit dat Piganzoli ook de Giro gereden heeft. Overheerst de logica bij Visma-Lease a Bike en kiezen ze ook meer voor een profiel dat dichter aansluit bij Van Aert? Of valt er toch een verrassing uit de bus? Deze namiddag komen we het te weten.

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