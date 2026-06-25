Koers LIVE: Slecht nieuws voor Visma met 2e plek en val, bang wachten op verdict Affini

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Koers LIVE: Slecht nieuws voor Visma met 2e plek en val, bang wachten op verdict Affini

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Ze houden bij Visma-Lease a Bike hun hart vast. Ze moesten met Wout van Aert en Christophe Laporte al twee renners vervangen die normaal in de Tour-selectie zaten. De nationale tijdritkampioenschappen zijn van start gegaan en in Italië kwam Edoardo Affini ten val.

Kevin Vanbuggenhout

Cavagna klopt Armirail in Frankrijk

Visma-Lease a Bike heeft nog geen nieuws ontvangen waar het zich aan kan optrekken. Na de valpartij van Edoardo Affini kon in afwachting van meer nieuws een tijdrittitel van Bruno Armirail misschien de pijn verzachten. Armirail is er in Frankrijk echter niet in geslaagd om naar een tweede tijdrittitel op rij te knallen.

In de tijdrit van Aoste naar La Tour-du-Pin van 29,8 kilometer kreeg Armirail 49 seconden aan zijn broek van Rémi Cavagna. De ex-renner van Soudal Quick-Step is voor de vierde keer Frans kampioen tijdrijden. Ewen Costiou maakte het podium compleet. Arthur Blaise van de Belgische ploeg Aarco werd vijfde.

Bij de vrouwen heeft Célia Le Mouël het Franse tijdritkampioenschap gewonnen. Amandine Muller van AG Insurance-Soudal eindigde als vijfde. De Britse dames hebben ook hun tijdrit afgewerkt. Zoe Bäckstedt was de snelste, met een voorsprong van 22 seconden op Anna Morris. Elynor Bäckstedt maakte met een derde plek het familiefeestje compleete. 

Ze houden bij Visma-Lease a Bike hun hart vast. Ze moesten met Wout van Aert en Christophe Laporte al twee renners vervangen die normaal in de Tour-selectie zaten. De nationale tijdritkampioenschappen zijn van start gegaan en in Italië kwam Edoardo Affini ten val.

Ze hebben bij Visma-Lease a Bike nog maar pas de Tour-selectie bekendgemaakt. Omdat Van Aert en Laporte forfait moesten geven, waren er slechts zes gevestigde waarden. Daar kwam Per Strand Hagenes dan nog bij. Het laatste plekje ging verrassend naar Davide Piganzoli, die zo tot zijn eigen verbazing de vervanger van Van Aert is geworden. 

Edoardo Affini behoorde als hardrijder ook tot die acht geselecteerden. Het Italiaans tijdritkampioenschap van Santuario di Vicoforte naar Barolo moest er echter nog aankomen: een tijdrit van 40,3 kilometer. Uiteraard deed Affini hieraan mee, want hij was een van de grote kanshebbers op eremetaal. Hij heeft de finish echter niet gehaald.

Affini naar ziekenhuis na zware val

Affini is onderweg immers zwaar ten val gekomen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Visma-Lease a Bike zal duimen dat de diagnose toch enigszins meevalt en hij mee kan gaan naar de Tour de France. Het ontbreken van Affini zou om te beginnen al een zware aderlating zijn voor de ploegentijdrit op de eerste dag van de Tour in Barcelona.

Bovendien is hij in het geheel een gewaardeerde kracht en heeft Visma-Lease a Bike dus al pech genoeg gehad. Dit is zeker een situatie die nauwlettend dient opgevolgd te worden. Ondertussen moest er natuurlijk nog altijd een nieuwe Italiaanse tijdritkampioen gekroond worden. Dat is zoals verwacht specialist Filippo Ganna geworden.

Twee minuten voorsprong voor Ganna

Ganna is voor het vijfde jaar op rij en voor de zevende keer in totaal de beste Italiaan in het werk tegen de klok. Hij reed de tegenstand op een hoopje. Luca Giaimi is tweede geworden op 2'06". Mattia Cattaneo werd derde op 2'36". Ganna's ploeg Netcompany INEOS kende ook al pech richting de Tour: Onley gaf forfait.

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