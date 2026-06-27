KOERS LIVE 27/06: deze mensen mogen zich ook kampioen noemen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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KOERS LIVE 27/06: deze mensen mogen zich ook kampioen noemen
Foto: © photonews
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De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te gaan maken. Primoz Roglic werd nog eens Sloveens kampioen tijdrijden en er zijn nog veel meer winnaars.

Aernout Van Lindt

Bronzen medaillewinnaar spreekt

Alec Segaert heeft voor het eerst in zijn carrière de Belgische titel tijdrijden veroverd. De renner van Bahrain Victorious hield topfavoriet Tim Wellens achter zich en bevestigde nog maar eens zijn status als een van de beste tijdrijders van België. De bronzen medaille voor Vlad Van Mechelen was misschien wel de grootste verrassing.

Die ging een paar weken geleden niet eens starten, maar kreeg de smaak te pakken na een trainingsritje met winnaar Segaert. "Stiekem kijk ik naar hem op", lacht Van Mechelen bij Sporza. "Eerder deze week hebben we samen verkend. Ik reed naast hem en als ik zag hoe hij op de fiets zat... Daar werd ik een beetje jaloers van."

De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te gaan maken. Primoz Roglic werd nog eens Sloveens kampioen tijdrijden en er zijn nog veel meer winnaars.

Over de Belgische Kampioenschappen is er de laatste dag al veel geschreven, maar ook in anderen landen zijn er veel races gereden. En daarbij zijn er een aantal verwachte en een aantal minder verwachte kampioenen opgestaan.

In Kazachstan kennen we bijvoorbeeld al de winnaar van de wegrit. Dat is een man geworden met een achternaam als een klok. Nicolas Vinokurov hield namens XDS Astana Team een aantal van zijn ploeggenoten af. Fedorov en Kuzmin mochten mee het podium op.

Mikkel Bjerg wordt met minder dan een seconde geklopt door Kristian Egholm

In Japan is de wegrit ook al verreden. Daar is het de verder onbekende Ren Mochizuki die de race op en rond de Sagurigawa Dam tot een goed einde wist te brengen. De rest van de dag worden er nog wel een aantal interessante kampioenschappen afgewerkt, dus we houden u zeker verder op de hoogte.

Maar er waren dus ook veel ritten tegen de chrono eerder deze week. De prijs voor mooiste naam als winnaar? Dat zal een prijs zijn voor de Deense Sif Nikoline Bendix Madsen, die Gertrud Riis Madsen nipt vooraf ging. Kristian Egholm was de verrassende winnaar bij de mannen, met topfavoriet Mikkel Bjerg in dezelfde seconde.

Primoz Roglic pakt nog eens een prijs in de tijdrit

In Slovenië ontbraken een aantal toppers aan de start en dus kon Primoz Roglic nog eens ouderwets uithalen. Over 28 kilometer reed hij niet minder dan anderhalve minuut sneller dan eerste achtervolger Ermakov. Het brons ging naar Omrzel. Bij de vrouwen ging het goud naar Nika Bobnar.

De Duitse tijdrit was een prooi voor Nils Politt. Die won een ongemeen spannend Duits Kampioenschap, waarin Max Walscheid op één seconde eindigde en Jasha Sütterlin op amper twee seconden. Een heel erg spannende strijd dus in Streufdorf, na meer dan veertig kilometer dokkeren.

© photonews

De juiste vorm voor de Tour de France bij UAE Team Emirates? Zo lijkt het stilaan wel, want in Portugal ging de zege in de tijdrit naar Antonio Morgado. Rafael Reis en Ivo Oilveira vervolledigden het podium in Casal de Cinza. Ana Caramelo haalde het bij de vrouwen.

Heel veel kampioenen, heel veel helden

En in Canada werd er op vrijdag al een wegrit gereden. Daarin reden acht renners weg van de rest. Hugo Houle, Michael Woods en Derek Gee-West waren van de partij in de groep die zou gaan strijden om de overwinning, maar ze haalden het uiteindelijk niet. 

Het was eerder verrassend Jérôme Gauthier die uiteindelijk de oppergaai pakte. Luke Valenti en Léo Roy vervolledigden het podium in Saint Georges na een toch wel pittige rit van 185 kilometer. Dit weekend staan er nog veel meer kampioenschappn op het programma en wij zullen u daarvan op de hoogte houden, zodat u bij ons op de eerste rij zit.

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