KOERS LIVE 27/06: deze mensen mogen zich ook kampioen noemen

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De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te gaan maken. Primoz Roglic werd nog eens Sloveens kampioen tijdrijden en er zijn nog veel meer winnaars.