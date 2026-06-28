KOERS LIVE: dit is de zéér verrassende Belgische kampioen op de weg
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De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te maken. Zo worden de nationale kampioenschappen gereden.
KOERS LIVE: dit is de zéér verrassende Belgische kampioen op de weg
Het BK op de weg heeft een grote verrassing opgeleverd. De verwachte massasprint bleef uit en het was Rune Herregodts die daarvan profiteerde en de titel pakte.
We kregen een chaotische koers te zien in en rond Brasschaat, waarbij Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck de boel niet onder controle konden houden. Met nog 170 kilometer op de teller reed een groep van 28 man weg. Favorieten Tim Merlier, Jasper Philipsen en Jordi Meeus moesten zich zorgen maken.
Er kwam een reactie van een grote groep, met daarin ook Thibau Nys, waarna de boel voorin samensmolt tot een klein peloton van zo'n zestig man. Ondertussen waren de favorieten nog steeds nergens te bespeuren. Game over.
Daarna reden negentien man weg. Rune Herregodts kwam aansluiten en maakte er twintig van. De renner van UAE Team Emirates had een uitstekende dag en ging door. Negen man ging mee, met daarbij ook Jonas Rickaert en Fabio Van den Bossche.
Rickaert viel met nog minder dan twintig kilometer te gaan aan, maar raakte niet verlost van Van den Bossche en Herregodts. Het drietal ging naar de streep voor de sprint, waarin Herregodts zich de sterkste toonde, voor Rickaerts en Van den Bossche.
Le maillot de champion de Belgique reste chez UAE Emirates-XRG : Rune Herregodts (27 ans) succède à Tim Wellens ! Herregodts décroche sa plus belle victoire en réglant un groupe de 3, devant Jonas Rickaert (Alpecin-Premier Tech) et Fabio van den Bossche (Soudal Quick-Step). pic.twitter.com/QBXducnFKm— Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 28, 2026
KOERS LIVE: verrassende kampioen in Spanje, afscheidnemer wint in Denemarken
Ook in Spanje en Denemarken stonden vandaag de nationale kampioenschappen op het programma. In Spanje draaide het uit op een strijd tussen drie renners van procontinentale ploegen.
Urko Berrade, Marcel Camprubi en Joel Nicolau maakten onder hen drieën uit wie Spaans kampioen zou worden. Het was uiteindelijk Camprubi (Pinarello-Q35.5) die de sterkste was en binnenkwam met een kleine voorsprong. Hij won voor Nicolau en Berrade.
Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5) est champion d'Espagne ! Le coureur de 24 ans ouvre son compteur pro en battant Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) et Urko Berrade (Kern Pharma).— Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 28, 2026
Igor Arrieta (UAE Emirates-XRG) était dans le groupe de tête mais a été victime de crampes. pic.twitter.com/ywlBlWGAeF
In Denemarken was de afscheidnemende Magnus Cort aan het feest. De ervaren kracht van Uno-X Mobility haalde het op een biljartvlak parcours voor Anders Foldager en Anthon Charmig.
Au lendemain de l'annonce de sa retraite, qu'il prendra fin 2026, Magnus Cort (Uno-X) décroche son premier titre de champion du Danemark ! Le coureur de 33 ans a battu Anders Foldager (Jayco AlUla) et son coéquipier Anthon Charmig.— Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 28, 2026
Cort sera présent sur le Tour de France. pic.twitter.com/uzAMu9ODFe
KOERS LIVE: niet Lotte Kopecky, maar deze vrouw is Belgische kampioene
Voor de mannen waren de vrouwen aan zet op het BK in Brasschaat. Het was Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal) die met de Belgische titel aan de haal ging.
Het koersverloop werd getekend door een vlucht van negen rensters. Zij kregen een kleine toegift van het peloton, maar alles kwam al snel weer samen onder impuls van onder meer Lotto Intermarché Ladies.
We leken een massasprint te krijgen, maar Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal), Fleur Moors (Lidl-Trek) en Sandrine Tas (Lotto Intermarché Ladies) probeerden te verrassen met een uitval op tien kilometer van de streep.
Het trio had op vijf kilometer van de meet nog dertien seconden voorsprong. Na het nodige gepoker van Ghekiere en een mislukte uitval van Fauve Bastiaenssen (AG Insurance-Soudal) en Sterre Vervloet (Lotto Intermarché) kwam de verwachte massasprint er dan toch.
Shari Bossuyt ging daarin als eerste aan. Lotte Kopecky probeerde er nog over te komen, maar tevergeefs. Voor Bossuyt is het de eerste Belgische titel in haar carrière. Ze won eerder dit jaar ook een rit in de Vuelta.
KOERS LIVE: grote naam meldt ziek af voor het BK
Tim Wellens heeft zich ziek afgemeld voor het BK in Brasschaat. Dat schrijft onder meer Het Laatste Nieuws. De renner van Team UAE Emirates-XRG zal zichzelf daardoor niet kunnen opvolgen als Belgisch kampioen.
Wellens nam eerder deze week ook al deel aan het BK tijdrijden. Hij werd tweede, na winnaar Alec Segaert.
De Limburger zal zich nu volop voorbereiden op de Tour de France. Daar maakt hij deel uit van de kern die Tadej Pogacar zijn vijfde eindzege moet bezorgen. Wellens zelf won vorig jaar de vijftiende rit in La Grande Boucle.
Belgisch succes in de Alpen
Alvast een interessant nieuwtje vanuit de Classic Région Sud U19 - Hautes-Alpes - Le Dévoluy. Daar stond er zaterdag een zeer pittige race op het programma van La Joue du Loup naar het Station Super Dévoluy. Onderweg moesten onder meer de Col de Rioupes, de Cotes des Truschières en de Route des Pins worden overwonnen.
De jongeman die het best omging met de omstandigheden is een Belg. Seff Van Kerckhove reed uiteindelijk weg van iedereen en zo kon de 18-jarige Belg opnieuw laten zien wat voor een talent hij is. Soen Le Pann - een Franse topper en zeker geen pannenkoek - eindigde op vijtien seconden tweede, Célian Rolland werd even later derde. Met Yasu Vervoort was er nog een Belg op vijf te vinden, Thomas Verdonck werd twaalfde op meer dan drie minuten.
De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te maken. Mireia Benito werd Spaanse kampioene op de weg en er zijn nog veel meer winnaars.
Het wordt een heel drukke dag, met daarbij toch heel veel nationale kampioenschappen. Maar er zijn er ondertussen ook al meteen een paar achter de rug. Om te beginnen gaan we graag even de overstap maken naar Japan.
Daar werd op en rond de Sagurigawa Dam gereden en de renners maakten er een interessante en pittige race van. Yuhi Todome ging er uiteindelijk alleen vandoor en kon met een halve minuut voorsprong op Sohei Kaneko finishen. De sprint om brons werd gewonnen door Atsushi Ako. Bij de vrouwen won Akari Kobayashi.
Van Japan tot Ierland zijn er nationale kampioenschappen
Maar ook op zaterdag waren er al heel wat successen te noteren. Wat dacht je bijvoorbeeld van het NK van Italië? Daar was het Jonathan Milan die na 225 kilometer tussen Asti en Cuneo de oppergaai wist weg te kapen voor de neus van Dati en Romele.
Ook Kopecky was al aan het feest. Julia Kopecky dan toch. Zij won de wegrit van het Tsjechisch kampioenschap en mag zo een jaar in de trui van haar land rijden. Dat geldt ook voor onder meer Christina Schweinberger bij Oostenrijk.
Wie pakt er zondag allemaal een titel?
Felix Grossschartner won daar dan weer de tijdrit, waardoor het nog wachten is op wie de wegrit op zijn naam zal schrijven. De zeges voor Dominika Wlodarczyk in Polen of Lara Gillespie in Ierland waren ook wel vooraf te verwachten.
In Frankrijk was het de piepjonge Celia Géry die andermaal haar status van toptalent bewees door nu al de Franse driekleur te pakken, terwijl in Duitsland Franziska Koch in een groepssprint nipt te snel was voor Lianne Lippert. Ook op zondag zijn er nog veel nationale kampioenschappen en de resultaten daarvan mag u in deze thread verwachten.
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