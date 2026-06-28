KOERS LIVE: veel NK's, Belgisch succes in de Alpen
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De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te maken. Mireia Benito werd Spaanse kampioene op de weg en er zijn nog veel meer winnaars.
Belgisch succes in de Alpen
Alvast een interessant nieuwtje vanuit de Classic Région Sud U19 - Hautes-Alpes - Le Dévoluy. Daar stond er zaterdag een zeer pittige race op het programma van La Joue du Loup naar het Station Super Dévoluy. Onderweg moesten onder meer de Col de Rioupes, de Cotes des Truschières en de Route des Pins worden overwonnen.
De jongeman die het best omging met de omstandigheden is een Belg. Seff Van Kerckhove reed uiteindelijk weg van iedereen en zo kon de 18-jarige Belg opnieuw laten zien wat voor een talent hij is. Soen Le Pann - een Franse topper en zeker geen pannenkoek - eindigde op vijtien seconden tweede, Célian Rolland werd even later derde. Met Yasu Vervoort was er nog een Belg op vijf te vinden, Thomas Verdonck werd twaalfde op meer dan drie minuten.
De wielerwereld staat nooit stil. En de Tour de France nadert met rasse schreden. Reden te meer om u dus ook met alle nieuwtjes van de dag blij te maken. Mireia Benito werd Spaanse kampioene op de weg en er zijn nog veel meer winnaars.
Het wordt een heel drukke dag, met daarbij toch heel veel nationale kampioenschappen. Maar er zijn er ondertussen ook al meteen een paar achter de rug. Om te beginnen gaan we graag even de overstap maken naar Japan.
Daar werd op en rond de Sagurigawa Dam gereden en de renners maakten er een interessante en pittige race van. Yuhi Todome ging er uiteindelijk alleen vandoor en kon met een halve minuut voorsprong op Sohei Kaneko finishen. De sprint om brons werd gewonnen door Atsushi Ako. Bij de vrouwen won Akari Kobayashi.
Van Japan tot Ierland zijn er nationale kampioenschappen
Maar ook op zaterdag waren er al heel wat successen te noteren. Wat dacht je bijvoorbeeld van het NK van Italië? Daar was het Jonathan Milan die na 225 kilometer tussen Asti en Cuneo de oppergaai wist weg te kapen voor de neus van Dati en Romele.
Ook Kopecky was al aan het feest. Julia Kopecky dan toch. Zij won de wegrit van het Tsjechisch kampioenschap en mag zo een jaar in de trui van haar land rijden. Dat geldt ook voor onder meer Christina Schweinberger bij Oostenrijk.
Wie pakt er zondag allemaal een titel?
Felix Grossschartner won daar dan weer de tijdrit, waardoor het nog wachten is op wie de wegrit op zijn naam zal schrijven. De zeges voor Dominika Wlodarczyk in Polen of Lara Gillespie in Ierland waren ook wel vooraf te verwachten.
In Frankrijk was het de piepjonge Celia Géry die andermaal haar status van toptalent bewees door nu al de Franse driekleur te pakken, terwijl in Duitsland Franziska Koch in een groepssprint nipt te snel was voor Lianne Lippert. Ook op zondag zijn er nog veel nationale kampioenschappen en de resultaten daarvan mag u in deze thread verwachten.
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