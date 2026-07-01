Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

Mad Pedersen kende een seizoen met ups and downs. De Deen kwam dit jaar in de Ronde van Valencia ten val op zijn eerste koersdag en liep daarbij een polsbreuk op. Daarna behaalde hij enkele mooie resultaten, zoals een vierde plek in Milaan-Sanremo. Wat kan hij nu in de Tour de France?

Pedersen was dus meteen verplicht om vanaf de zijlijn toe te kijken en te revalideren. Op 21 maart was hij echter al paraat om Milaan-Sanremo te rijden, met een knappe vierde plaats als resultaat. Daarna werd hij ook onder meer vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zevende in Parijs-Roubaix.

Pedersen heeft een goed gevoel

Na het recente Deense kampioenschap - waar hij vijfde werd op de weg - gaat de focus bij Lidl-Trek en Pedersen volledig op de Tour de France. De krachtpatser won in zijn carrière al twee ritten in de Tour en trekt met een positief gevoel naar La Grande Boucle.

"Het gevoel is best goed, vooral na de nationale kampioenschappen", verklaart hij op de website van Lidl-Trek. "Het was fijn om weer een startnummer op te kunnen spelden en weer te koersen. Het was lang geleden. Het is altijd leuk om te zien hoe andere renners in het peloton ook tot het uiterste gaan."

Pedersen gelooft in de groene trui

Waar mikt hij op in de Tour? "Het hoofddoel in de Tour is het winnen van een etappe en daarnaast gaan we ook voor de groene trui, ook al is het nieuwe puntensysteem niet in ons voordeel." In vlakke ritten zullen voortaan meer punten - 70 om precies te zijn - te rapen zijn. Vroeger was dat 50. Dat is in het voordeel van de pure sprinters.

"Maar niets is onmogelijk", blijft hij hoopvol. "We zagen in het verleden al enkele verrassende winnaars, dus gaan we de uitdaging aan. We geloven erin dat we het kunnen."





Twee keer in de Vuelta

Pedersen won de groene trui nog nooit. Hij was in 2022 en 2025 wel al twee keer de beste in het puntenklassement van de Vuelta. Hij kan het dus zeker en lijkt er ook volop in te geloven. Jonathan Milan - de groene trui van vorig jaar en een ploegmaat van Pedersen - is er niet bij in de Tour.