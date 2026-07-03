Arnaud De Lie geeft medische update vlak voor Tour-start én lonkt naar eerste doel

Arnaud De Lie is een van de speerpunten in de Tour-selectie van Intermarché-Lotto. De Luxemburger mikt op ritwinst, maar moest ziek verstek laten gaan voor de ploegenpresentatie. Hoe zit het nu precies met de medische toestand van de sprinter?

De timing kan zowat niet slechter zijn. Net voor de Tour-start werd Arnaud De Lie geconfronteerd met maagklachten. Dat is niet de manier waarop je aan de Tour-start wil verschijnen. De Lie gaf vandaag meer uitleg.

De Lie voelde zich superslecht

"Interviews geven, dat zou gisteren niet gelukt zijn", vertelt hij aan Sporza. "Ik voelde me donderdag echt superslecht, maar vandaag gaat het beter. Anders zou ik hier niet staan."

De Lie zal vandaag een uurtje fietsen, terwijl zijn ploegmaten er voor anderhalf uur op uit trekken. Hij doet het liever nog rustig aan en wil rusten met het oog op de Tour-start van morgen. "Het is niet top, zeker bij het begin van de Tour", beseft hij. "Maar ik voel me beter en ik mag vertrouwen hebben in mijn voorbereiding."

Geen virus

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat De Lie ziek wordt. Net voor de start van de Giro kreeg een virus hem te pakken. In de vierde rit van La Corsa Rosa moest hij uiteindelijk opgeven. Vreest hij voor een gelijkaardig scenario?

"We hebben een controle uitgevoerd en er is niets abnormaals, dus geen virus, gevonden. Dat is alvast goed nieuws. Gisteren had ik er niet veel vertrouwen in door die spanningen in mijn buik, maar nu gaat het beter."



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De vijfde rit

De Lie mikt ondertussen nog altijd op zijn eerste ritzege in de Tour. Op zijn 24e behoort hij tot de betere sprinters van het pak, maar in La Grande Boucle heeft hij dat nog niet laten zien. Hij kijkt intussen al vooruit naar de eerste echte afspraak voor de snelle mannen.

"Ik probeer nu te herstellen, wil tijdig finishen en dan kijk ik naar de 5e rit in Pau, de eerste sprintkans." Wint De Lie daar zijn allereerste Tour-etappe?