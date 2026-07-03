Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

Jonas Vingegaard trekt vol goede moed naar de Tour de France. De Deense kopman van Visma-Lease a Bike mikt op een derde eindzege, maar moet het daarbij zonder Wout van Aert doen. Onze landgenoot moet verstek laten gaan door een elleboogblessure, tot grote spijt van Vingegaard.

Van Aert viel tijdens een training met zijn tijdritfiets op zijn elleboog. Die wonde genas niet naar behoren. Onze landgenoot won de vijfde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar ondervond steeds meer hinder aan zijn elleboog. Hij verscheen de volgende dag niet meer aan de start en raakte niet op tijd klaar voor de Tour.

Een grote domper

Dat is een grote domper voor Visma-Lease a Bike. Van Aert kan op zowat alle terreinen uit de voeten en is een belangrijke pion in dienst van kopman Jonas Vingegaard.

Op het vlakke en in de ploegentijdrit leek Van Aert een belangrijke rol te moeten gaan spelen, terwijl hij ook al meermaals toonde dat hij in de bergen uitstekend uit de voeten kan. En dan hebben we het nog niet over de ritten waarin hij mee zou spelen om de dagzege.

Een heel belangrijke renner

Visma-Lease a Bike moet het zonder zijn allrounder stellen. Vingegaard baalt. "Het is natuurlijk een grote klap voor ons dat hij er niet is", vertelde de Deen op een persconferentie, geciteerd door WielerFlits.

"Hij was een heel belangrijke renner geweest, om te beginnen zaterdag al, in de ploegtijdrit. Maar ook in de rest van de Tour. Ik denk dat hij vaak genoeg heeft laten zien hoe goed hij is. Ik vind het erg jammer dat hij er niet bij is", aldus de kopman van Visma-Lease a Bike.



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Tijdrit in Monaco

Van Aert verandert het geweer nu van schouder en focust op de Vuelta. Die start op 22 augustus met een individuele tijdrit met start en aankomst in Monaco.

Daar zal een herstelde Van Aert ongetwijfeld willen meespelen om de overwinning. Het zou zijn derde individuele zege van het seizoen zijn op de weg na Parijs-Roubaix en de vijfde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.