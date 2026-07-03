Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

De Tour de France staat voor de deur. Le Grand Départ vindt dit jaar plaats in Barcelona met een ploegentijdrit. Tadej Pogacar wil er zijn favorietenstatus meteen kracht bijzetten in zijn zoektocht naar een historische vijfde eindzege, maar wordt de hitte zijn achilleshiel?

Pogacar is aan een fenomenaal seizoen bezig. De Sloveen won elke koers waar hij aan de start verscheen, behalve Parijs-Roubaix. Daar was Wout van Aert nét iets sterker dan het fenomeen van UAE Team Emirates-XRG.

Wat met de hitte?

In de Tour wil Pogacar zijn dominantie extra in de verf zetten. Met een vijfde eindzege zou hij toetreden tot een nog selecter clubje, maar dan zal hij voorbij onder meer Jonas Vingegaard moeten. Ook de Deen verschijnt vol vertrouwen en in topvorm aan de start in Barcelona.

Met ook nog Remco Evenepoel aan de start als medekopman van Red Bull-Bora-Hansgrohe belooft het opnieuw een zeer interessante Tour-editie te worden. Maar ook een warme. De temperaturen in Europa stegen de laatste tijd onder meer in Frankrijk tot ongeziene hoogten. De hitte zou ook tijdens de Tour een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

Jonathan Vaughters, de CEO van EF Education-EasyPost, denkt dat de hoge temperaturen weleens de achilleshiel zouden kunnen worden van Pogacar. "In theorie presteert Tadej iets minder goed als het meerdere dagen achter elkaar erg warm is", vertelt Vaughters bij het Spaanse SPORT.

Volgens de Amerikaan "ziet het ernaar uit dat dit in deze Tour de France gaat gebeuren." Dat zou "zijn enige zwakke punt" zijn, aldus Vaughters. Maar zal dat wel zo zijn? Pogacar zelf gaf in de Ronde van Zwitserland aan dat hij steeds beter omgaat met de hitte.



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Op losse schroeven

"Met de jaren ben ik er beter in geworden", vertelde hij na de openingsrit aan de verzamelde pers. "De Tour is altijd in de zomer en ik leef in Zuid-Frankrijk, dan is het in de zomer altijd gloeiend heet."

"Het is dan zelfs overleven in trainingen, het is zaak dat je genoeg bidons vult van tevoren. Ik geniet er inmiddels meer van." De theorie van Vaughters staat zo mogelijk al meteen op losse schroeven.