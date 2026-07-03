Kopman heeft slecht nieuws voor de Tour: "Ik werd ziek"

Juan Ayuso is de klassementsman van Lidl-Trek voor de Tour de France. De Spanjaard werd knap derde in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar werd in het slot van die koers ziek. Hij weet daardoor niet goed wat te verwachten van La Grande Boucle.

Juan Ayuso kwam goed voor de dag in de vroegere Dauphiné. In de voorlaatste en de slotrit werd hij telkens tweede. Opmerkelijk: de Spanjaard zou naar eigen zeggen ziek geworden zijn tijdens de laatste dagen.

Moeizaam herstel

"Na de Ronde van het Baskenland kreeg ik wat gezondheidsproblemen waardoor ik lang niet kon koersen. Daarna werd ik ook nog ziek in de Dauphiné", vertelt hij in een gesprek met WielerFlits. "Het herstel verliep moeizaam, maar de laatste twee weken voel ik me weer goed."

Ayuso durft daardoor geen uitspraken te doen over hoe hij er nu precies aan toe is. Hij zegt dat het moeilijk is om daar een uitspraak over te doen, maar dat hij wel nog kan verbeteren tijdens de koers.

In de eerste week zal hij naar eigen vooral moeten overleven. Waarna hij wat dieper inging op zijn ziekte tijdens de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Juan Ayuso (Lidl-Trek) WINS the final stage and the overall title of Volta ao Algarve on Malhao! 👏🇪🇸 Great sprint by the Yellow Jersey against Onley and Seixas. Hats off, he was the strongest man in this race. #VoltaAlgarve pic.twitter.com/OjoE9b6HOi



— Mihai Simion (@faustocoppi60) February 22, 2026

Ayuso blijft positief

"Ik voelde het zaterdagavond al. Zondagochtend had ik hoofdpijn. Ik ben blij dat ik nog een redelijk goede etappe kon rijden. Daarna moest ik drie of vier dagen stoppen met trainen. Dat had ik sowieso al gedaan, want normaal gesproken is dat een rustperiode."

Ayuso blijft echter positief. "Ik heb niet zoveel verloren als ik nu ziek was geworden", voegde hij toe. Het is daardoor uitkijken hoe de kopman van Lidl-Trek voor de dag zal komen.

Winst in Ronde van de Algarve

Zijn derde plaats in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes liet het beste vermoeden. In het seizoensbegin schitterde hij ook in de Ronde van de Algarve. Hij won er de slotrit en pakte meteen ook de eindzege.

In Parijs-Nice reed hij op een bepaald moment in het geel, totdat hij zwaar ten val kwam in de vierde etappe. In de Ronde van het Baskenland werd hij geveld door maagproblemen en moest hij opgeven in de vierde etappe.