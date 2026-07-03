Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"

Zoek niet naar Wout van Aert in de Tour de France. Onze landgenoot zal er door een elleboogblessure en bijbehorende complicaties niet bij zijn in La Grande Boucle. Dat zorgt voor teleurstelling in Frankrijk.

Van Aert viel niet zo lang geleden op training met zijn tijdritfiets en liep daarbij een blessure aan de elleboog op. Die bracht complicaties met zich mee, waardoor onze landgenoot niet op tijd klaar raakte voor de Tour de France.

Van Aert is onzettend populair in Frankrijk

La Grande Boucle verliest daarmee toch een van zijn grote trekpleisters, weet ook journalist Maarten Vangramberen bij Sporza Daily. De Fransen zijn blij dat de Tour begint, maar blijven toch achter met gemengde gevoelens. "Voor al die supporters langs de weg. Hij is ontzettend populair in Frankrijk. Dat is echt niet normaal."

"Het zal nu vooral Paul Seixas zijn, maar zelfs in tijde van Alaphilippe was Van Aert ook heel populair. Hij kan massasprints, tijdritten en bergetappes winnen... Dat kan verder niemand. Hij is ook nooit beter dan in de Tour de France", aldus Vangramberen.

De Vuelta komt niet in het gedrang

Van Aert zal zich nu voorbereiden op de Vuelta. Die start op 22 augustus. "Het is jammer voor hem, maar de ploeg heeft me vorige week gezegd dat de Vuelta niet in het gedrang komt."

Lees ook... Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"›

In de Vuelta won Van Aert al drie ritten. Daarna gaat de focus volgens Vangramberen op het WK in Montréal, waar onze landgenoot een allereerste regenboogtrui binnen hoopt te halen.