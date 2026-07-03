Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Zoek niet naar Wout van Aert in de Tour de France. Onze landgenoot zal er door een elleboogblessure en bijbehorende complicaties niet bij zijn in La Grande Boucle. Dat zorgt voor teleurstelling in Frankrijk.

Van Aert viel niet zo lang geleden op training met zijn tijdritfiets en liep daarbij een blessure aan de elleboog op. Die bracht complicaties met zich mee, waardoor onze landgenoot niet op tijd klaar raakte voor de Tour de France.

Van Aert is onzettend populair in Frankrijk

La Grande Boucle verliest daarmee toch een van zijn grote trekpleisters, weet ook journalist Maarten Vangramberen bij Sporza Daily. De Fransen zijn blij dat de Tour begint, maar blijven toch achter met gemengde gevoelens. "Voor al die supporters langs de weg. Hij is ontzettend populair in Frankrijk. Dat is echt niet normaal."

"Het zal nu vooral Paul Seixas zijn, maar zelfs in tijde van Alaphilippe was Van Aert ook heel populair. Hij kan massasprints, tijdritten en bergetappes winnen... Dat kan verder niemand. Hij is ook nooit beter dan in de Tour de France", aldus Vangramberen.

De Vuelta komt niet in het gedrang

Van Aert zal zich nu voorbereiden op de Vuelta. Die start op 22 augustus.  "Het is jammer voor hem, maar de ploeg heeft me vorige week gezegd dat de Vuelta niet in het gedrang komt."

Lees ook... Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"
In de Vuelta won Van Aert al drie ritten. Daarna gaat de focus volgens Vangramberen op het WK in Montréal, waar onze landgenoot een allereerste regenboogtrui binnen hoopt te halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Visma-Lease a Bike
Wout Van Aert

Meer nieuws

Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

10:34
Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Dat geeft ons meer opties om tactisch te rijden"

Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Dat geeft ons meer opties om tactisch te rijden"

11:30
Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

09:40
Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

08:50
Chris Froome maakt nieuws bekend dat iedereen al lang vermoedde

Chris Froome maakt nieuws bekend dat iedereen al lang vermoedde

08:00
Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

07:20
Kon Van Aert anders wel de Tour rijden? Ploegdokter is stellig: "Dit heeft hem zeker niet geholpen"

Kon Van Aert anders wel de Tour rijden? Ploegdokter is stellig: "Dit heeft hem zeker niet geholpen"

16:50
Evenepoel dient journalist scherp van antwoord: "Typisch voor een Nederlander, ik weet waar je naartoe wil"

Evenepoel dient journalist scherp van antwoord: "Typisch voor een Nederlander, ik weet waar je naartoe wil"

07:00
TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

20:10
Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

14:50
🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

18:50
Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

02/07
Van Hooydonck geeft twijfels toe: "Evenepoel zou soms beter iets langer nadenken voor hij iets zegt"

Van Hooydonck geeft twijfels toe: "Evenepoel zou soms beter iets langer nadenken voor hij iets zegt"

15:50
Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

12:20
Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

13:50
🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

13:20
Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

02/07
Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

02/07
Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

02/07
📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini Naast de fiets

📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini

02/07
Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

02/07
Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

02/07
Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

01/07
📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

01/07
Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

01/07
Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

01/07
Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

01/07
UPDATE TDF-selecties: drie belgen bij Pinarello Q36,5, alle selecties bekend

UPDATE TDF-selecties: drie belgen bij Pinarello Q36,5, alle selecties bekend

01/07
Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

01/07
Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

01/07
Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

01/07
Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

01/07
Cofidis haalt Belgische kopman binnen

Cofidis haalt Belgische kopman binnen

01/07
Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

01/07
Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren! Analyse

Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren!

01/07
"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

01/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Eddy Merckx Jasper Philipsen Adrie Van Der Poel Lotte Kopecky Tejay Van Garderen Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Evenepoel Sylvain Moniquet Axel Merckx Mads Pedersen Tim Merlier Thomas Dekker Laurens Ten Dam Daniel Lloyd Yves Lampaert Jens Keukeleire

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved