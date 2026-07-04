'Horrorscenario dreigt in Tour voor De Lie en Lotto-Intermarché'

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Arnaud De Lie is een van de speerpunten in de Tour-selectie van Intermarché-Lotto. De Luxemburger mikt op ritwinst, maar moest ziek verstek laten gaan voor de ploegenpresentatie. Tijdens de verkenning van de ploegentijdrit zaterdag kregen we weinig hoopgevende signalen.