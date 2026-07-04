Jonas Vingegaard onderging een heuse transformatie voor de Tour: "Voor mijzelf is dat heel fijn"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Jonas Vingegaard onderging een heuse transformatie voor de Tour: "Voor mijzelf is dat heel fijn"
Foto: © photonews
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Iedereen kijkt naar Jonas Vingegaard als de man om het Tadej Pogacar de komende drie weken lastig te gaan maken in de Tour. De Deen zakt met vertrouwen af naar La Grande Boucle na een demonstratie in de Giro. De kopman van Visma-Lease a Bike start naar eigen zeggen met hernieuwde motivatie.

Vingegaard legde dit seizoen voorlopig een foutloos parcours af. Hij reed Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro en ging in elke rittenkoers naar huis met de leiderstrui. Hij won telkens meerdere ritten en was twee klassen te sterk voor de tegenstand.

Vingegaard heeft meer motivatie

In gesprek met WielerFlits geeft hij aan dat hij relaxter is en het plezier en de motivatie op de fiets teruggevonden heeft. "Ik denk dat ik de laatste jaren een beetje leegliep door telkens weer precies hetzelfde te doen. Ik reed vijf jaar achter elkaar min of meer hetzelfde programma. Vorig jaar was ik eigenlijk al niet meer blij met mijn programma."

"Niet dat ik niet gemotiveerd was, maar ik merk gewoon dat ik nu meer motivatie heb doordat ik nu eens wat anders probeer te doen. Ik denk dat iedereen dat ook wel heeft kunnen zien aan hoe ik koers. Voor mijzelf is het ook heel fijn om zo goed in mijn vel te zitten", geeft hij aan.

Vingegaard kan het nog altijd niet geloven

Dat leidt tot de gewenste resultaten. Door de Giro te winnen heeft Vingegaard nu alle drie de grote rondes op zijn palmares staan. Hij trad zo toe tot een select clubje in het wielrennen. Het blijft ook voor een renner van het kaliber van Vingegaard een onwezenlijke prestatie.

"Het winnen van de drie grote rondes is iets waar ik als kind nooit van had kunnen dromen", zegt hij. "Als kind hoop je profwielrenner te worden, dat je het leven kunt leiden waar je van houdt. Het winnen van de drie grote rondes is iets dat ik me nu, vijf weken na dato, nog altijd niet echt kan realiseren"

2022 en 2023

De Tour-trofee heeft Vingegaard al twee keer in de kast staan. Hij was de beste in zowel 2022 als 2023 en was zo de enige die de hegemonie van Tadej Pogacar wist te doorbreken. De Sloveen mikt dit jaar op zijn vijfde eindzege, maar zal voorbij een op en top gemotiveerde Vingegaard moeten. Dat lijkt vast te staan.

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