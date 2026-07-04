TDF LIVE: Van der Poel en co showen nieuwe Tour-truitjes
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We tellen af naar de start van de Tour de France! Le Grand Départ vindt dit jaar plaats in de Spaanse stad Barcelona en serveert deze keer een interessante ploegentijdrit. Wie mag de eerste gele trui aantrekken?
TDF LIVE: Van der Poel en co showen nieuwe Tour-truitjes
Alpecin-Premier Tech pakt voor de Tour de France opnieuw uit met nieuwe truitjes. Het brengt daarbij opnieuw een eerbetoon aan Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel. Die was enorm populair in Frankrijk en behaalde drie tweede plaatsen in de Tour.
Het team van Van der Poel stelt de truitjes voor op Instagram. We zien de ex-wereldkampioen en Jasper Philipsen in een roze ontwerp met blauwe en witte accenten.
De Merci Poupou x Alpecin-Premier Tech-collectie is beschikbaar in beperkte oplage en kan nu al besteld worden via de website van het team.
We tellen af naar de start van de Tour de France! Le Grand Départ vindt dit jaar plaats in de Spaanse stad Barcelona en serveert deze keer een interessante ploegentijdrit. Wie mag de eerste gele trui aantrekken?
Het lange wachten is voorbij. Vandaag start de 113e Tour de France. De renners moeten op de eerste dag aan de bak in een ploegentijdrit van 19,6 kilometer met start en aankomst in de Spaanse stad Barcelona.
Start om 17.05 uur
De start staat gepland om 17.05 uur. De Spaanse formatie Caja Rural is als eerste aan zet. UAE Emirates-XRG en grote favoriet Tadej Pogacar rollen om 18.55 uur als laatste van het startpodium.
De ploegentijdrit belooft meteen spektakel. Het eerste deel is vlak, maar daarna volgt een pittig einde. De renners moeten daarin aan de bak op de Montjuïc (1,1 km aan 5,1%) en krijgen in het slot nog 800 meter voorgeschoteld aan 7%. De aankomst ligt aan het Olympische Stadion van Barcelona.
Meteen een belangrijke dag
De klassementsmannen moeten meteen op de afspraak zijn. Het zijn de tijden van de eerste finisher per ploeg die tellen voor de daguitslag, terwijl voor het algemene klassement wordt gekeken naar de individuele tijd van elke renner. Dat maakt deze ploegentijdrit extra interessant en belangrijk.
Geel voor Evenepoel?
Remco Evenepoel en Red Bull-BORA-hangrohe dromen van de gele trui, maar ook UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike willen er meteen staan.
Netcompany INEOS heeft onder meer kleppers Filippo Ganna en Joshua Tarling in de rangen. Voorts is het uitkijken naar onder meer Lidl-Trek, Decathlon CMA CGM en Alpecin-Premier Tech.
🤔 New Team Time Trial format? Don’t worry, the riders got you covered before Saturday’s opening Team Time Trial at the #TDF2026. ⏱️— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
🤔 Nouveau format du chrono par équipes ? Pas de panique, les coureurs s’occupent de tout vous expliquer avant le chrono par équipes d’ouverture… pic.twitter.com/W75UDIjZWn
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