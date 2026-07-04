Urska Zigart wuift Tadej Pogacar uit voor Tour-start met emotionele boodschap

Urska Zigart kwam in juni zwaar ten val in de Ronde van Zwitserland. De renster van AG Insurance-Soudal en partner van Tadej Pogacar liep daarbij een kaakbreuk op en focust zich momenteel op haar herstel. Ondertussen zwaait ze Pogacar voor de Tour-start uit met een emotionele post op Instagram.

Het waren heftige beelden uit de Ronde van Zwitserland. Zigart kwam er samen met enkele rensters ten val bij het binnenrijden van de stad Locarno. Een kaakbreuk was het harde verdict voor de Sloveense. Ze zal daardoor even aan de kant staan.

Zigart met een emotionele boodschap

Ondertussen vertoeft haar verloofde Tadej Pogacar in Barcelona voor de start van de Tour de France. Daar wordt vandaag het startschot gegeven voor de ploegentijdrit. Pogacar en UAE Team Emirates-XRG staan al meteen voor een belangrijke opdracht.

Zigart spreekt Pogacar op Instagram nog wat moed in. "De publieksfavoriet is terug", schrijft ze. "Nog een reis rond de zon, nog een post vooraf aan de Tour. Het gaat snel, soms te snel. Te snel om te beseffen dat wat écht telt nu is en de momenten die we hebben."

"Ik hoop dat je geniet"

"Je hebt al zoveel gedaan en toch blijf je hard werken", gaat Zigart verder. "Je blijft opdagen wanneer anderen dat niet zouden kunnen en je blijft door alles heen bescheiden. Dankjewel om zo ongegeneerd jezelf te blijven, om altijd te weten hoe je alles in balans houdt en om altijd tijd te vinden om van de kleine dingen te genieten."



Lees ook... Maarten Vangramberen ziet een groot gevaar in de Tour voor Tadej Pogacar›

"Ik hoop dat je geniet van je ronde dit jaar, dat je mooie herinneringen maakt met de jongens. Maar vooral: dat je veilig blijft", schrijft ze nog.

Vijfde Tour-zege

Pogacar mikt in 2026 op een vijfde Tour-zege. Hij won La Grande Boucle eerder in 2020, 2021, 2024 en 2025. Als hij ook dit jaar zegeviert, voegt hij zich bij Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Zij wonnen de Tour vijf keer.