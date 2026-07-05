TDF LIVE: Prachtig één-tweetje voor UAE, Evenepoel mooi derde

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Tour de France maakt zich op voor de tweede etappe, met verschillende kampioenen in bijzondere truien. Tot groot genoegen van José De Cauwer. De Tour gaat wel verder zonder Clément Berthet, die tijdens de openingsrit ten val kwam.