TDF LIVE: omvangrijke kopgroep met een pak Belgen krijgt vrijgeleide
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De Tour de France raast in een rotvaart verder. Vandaag zijn we al toe aan de vierde rit en dat lijkt op papier een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Dit is de stand van zaken.
TDF LIVE: omvangrijke kopgroep met een pak Belgen
Zoals de voorbije dagen is ook rit vier van start gegaan in warme omstandigheden. Vanaf de start werd het tempo er goed ingebracht.
Een groep met Pedersen, Vacek, Vauquelin, Stuyven, Castrillo, Van Moer en Van den Broek sprong weg en kreeg een toegift van 10 seconden. Een andere groep kwam aansluiten, waardoor de kopgroep aanzwol tot 34 man met een pak Belgen.
Vlad Van Mechelen, Jasper Stuyven, Ramses Debruyne, Jasper Philipsen, Edward Planckaert, Quinten Hermans en Brent Van Moer zijn de landgenoten in de vlucht. Krijgen we een eerste Belgische ritzege? Met nog 145 kilometer te gaan bedroeg de voorsprong 3 minuten en 33 seconden.
🏁 145 km - ⏱ 3'33''💛— Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2026
🚴♂️ No threat to the Yellow Jersey
Among the 34 breakaway riders, Torstein Træen is the highest-placed in the general classification. This morning, he was 24th, 5'06'' behind Tadej Pogacar. 💛#TDF2026 https://t.co/7wPFHF03Zu
De Tour de France raast in een rotvaart verder. Vandaag zijn we al toe aan de vierde rit en dat lijkt op papier een kolfje naar de hand van de vluchters te worden. Dit is wat u kunt verwachten.
De vierde rit in de Tour de France voert het peloton van Carcassone naar Foix over een parcours van 181,9 kilometer met 2700 hoogtemeters. Er staan vier gecategoriseerde beklimmingen op het programma.
Twee cols van tweede categorie
Echt klimmen doen we voor het eerst op de Col de Bedos, een beklimming van vierde categorie. (3,3 km aan 4,4%). Kort daarop volgt met de Col de Paradis een beklimming van derde categorie (5,6 km aan 4,3%).
Het venijn ligt echter iets later in de etappe met twee beklimmingen van tweede categorie. Het peloton moet eerst de Col de Coudons bedwingen (10,9 km aan 5,5%) en daarna de Col de Montségur (6,9 km aan 6,1%). Na de slotklim volgen nog meer dan dertig vlakke kilometers die perspectief bieden.
🇫🇷 TOUR DE FRANCE (4/7-26/7)— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) July 4, 2026
📷 All stage profiles in 1 pic
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#TDF2026 pic.twitter.com/BPg4zIHt1p
Ideaal voor de vluchters
De rit van vandaag is op papier te zwaar voor de sprinters en lijkt op het lijf geschreven van de vluchters. Mathieu van der Poel zou vandaag weleens mee kunnen springen in de vlucht. Als hij de laatste col overleeft, kan hij op het laatste vlakkere deel het verschil maken.
Voorts denken we voor de ritzege aan onder meer Quinn Simmons, Mads Pedersen, Romain Grégoire, Mathias Vacek, Ben Healy, Jonas Abrahamsen ... Maar het is vooral koffiedik kijken wie meespringt in de vlucht van de dag.
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